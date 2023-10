Sans idées durant la quasi totalité de la rencontre, le Stade Rennais s'est incliné face au PSG. Après la rencontre, Arthur Theate a fait un constat implacable.

Stade Rennais-PSG : Le SRFC est tombé sur plus fort que lui

Il y avait de nombreux motifs d'espoir pour les supporters rennais à l'approche du coup d'envoi. Le SRFC est la bête noir du PSG, et Bruno Genesio est l'entraîneur qui a le plus battu le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Mais dimanche soir, Paris a remis les choses au clair, laissant aucune chance à une équipe rennaise pas vraiment inspirée. Durant les 30 premières minutes, les deux équipes sont restées assez prudentes, sans trop se livrer, avec une faible intensité de jeu.

Derrière, il a fallu un coup de génie de Vitinha pour permettre aux Parisiens de prendre les devants d'une frappe enroulée exceptionnelle dans la lucarne de Steve Mandanda (32e). Deux minutes plus tard, Achraf Hakimi double la mise malgré une main évidente du défenseur marocain au départ de l'action. En seconde période, les Rouge et Noir parviennent à réduire le score dès la 56e minute grâce à Amine Gouiri, avant que Randal Kolo Muani ne redonne un break d'avance au PSG dans la foulée (58e). Le score aurait même pu être beaucoup plus lourd en fin de match, mais Paris a manqué de réalisme. Rennes s'incline logiquement 3-1, et concède sa première défaite de la saison en Ligue 1.

Arthur Theate : "On savait que le troisième but allait nous faire mal"

À l'issue de la rencontre, le défenseur du Stade Rennais, Arthur Theate, s'est arrêté en zone mixte, et n'a pas caché sa frustration. "C'est cruel parce qu'on est remonté avec de bonnes intentions en deuxième mi temps. On les faits déjouer, on est très agressifs, on récupère les ballons très haut et notre premier but viens comme ça avec la tête d'Amine. Ensuite on prend ce but dans la foulée qui casse tout les espoirs. On savait que le troisième but allait nous faire mal."

Le Stade Rennais va maintenant avoir deux semaines pour se remettre de cette défaite, et revenir plus fort pour le déplacement à Lorient prévu le 22 octobre prochain.