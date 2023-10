Le coach espagnol Marcelino, qui vient de démissionner de l’OM, n’est pas très optimiste pour l’avenir du club phocéen. Il a porté une lourde charge contre les manipulateurs de la formation phocéenne qui selon lui la dirigent vers sa perte.

Olympique de Marseille : La grosse charge de l'Espagnol Marcelino

Arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille le 23 juillet, Marcelino a dû faire ses valises du club phocéen en septembre, seulement après avoir dirigé 7 matches. S’il n’a fait aucun miracle dans sa gestion de l’équipe phocéenne, du moins sur la très courte période pendant laquelle il était son entraîneur, l’espagnol de 58 ans estime qu’un autre aura du mal à réussir à cause de la situation particulière interne à l’OM.

En effet, dans une interview accordée à l’Équipe, Marcelino reste persuadé, sur la base de son expérience au club, qu’il sera impossible de « créer un projet » sportif ambitieux à l’OM. Le technicien espagnol regrette qu’un aussi grand club comme l’Olympique de Marseille soit « manipulé par quelques-uns », allusion faite aux puissants groupes de supporters qui imposent leur loi aux différentes directions depuis des décennies.

En effet, Marcelino a claqué la porte du club après des menaces qui auraient été proférées contre lui par des représentants de groupes de supporters du club phocéen. C’était avant puis lors d’une réunion de ces derniers avec la direction de l’équipe marseillaise. Pour preuve, le président Pablo Longoria avait lui aussi déclaré prendre du recul dans sa gestion du club avant de revenir à de meilleurs sentiments.

L’entraîneur espagnol affirme : « Les supporters transmettent de la passion et ils sont nécessaires. Les matches au Vélodrome, c'est magique, c'est différent de tout ce que j'ai vécu. Donc les supporters encouragent, les dirigeants travaillent et on fait les comptes en fin de saison, pas après deux mois. »

Et Marcelino ne semble plus croire en l’avenir de l’OM, car selon lui, le club régresse et ses résultats ces dernières années confirment ses propos. « Les clubs doivent évoluer. L'OM, comme le montrent les résultats depuis un bout de temps, est un club qui régresse », a-t-il affirmé.

À quand remonte le dernier trophée de l’OM ?

L’ancien technicien de l’équipe marseillaise estime avoir les capacités pour gérer l’équipe olympienne d’autant plus que lui a gagné deux trophées ces dernières années alors que le club marseillais lui n’a plus rien gagné depuis près de 10 ans. Le dernier trophée de l’OM remonte à 2016 et c’était la Coupe de France.