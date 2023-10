Vendredi, l'Équipe de France affronte les Pays-Bas dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024. Avant ce choc, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est touché par un malheur.

Équipe de France : Kylian Mbappé frappé par un deuil

À la veille du match contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé n'a pas participé au dernier entraînement de l’Équipe de France à Clairefontaine, avant le départ pour les Pays-Bas. L’attaquant du PSG ne souffre pourtant d’aucune blessure. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant de 24 ans a annoncé ce mercredi qu'il venait de perdre un proche suite à un décès, obtenant ainsi l'accord du sélectionneur Didier Deschamps pour quitter « momentanément » le groupe et aller soutenir la famille du défunt. En raison de cette épreuve personnelle, le protégé de Luis Enrique pourrait être exempté de ses obligations médiatiques en tant que capitaine des Bleus à la veille du choc en Hollande, où il devrait bien tenir sa place sur le terrain.

Kylian Mbappé présent contre les Pays-Bas ?

Le quotidien Le Parisien confirme que Kylian Mbappé a été autorisé par Didier Deschamps à rejoindre Bondy afin de présenter ses condoléances à la famille du défunt. Le média régional précise que Mbappé a rejoint ses coéquipiers et le château de Clairefontaine dans la soirée. Le buteur du PSG sera donc du voyage aux Pays-Bas ce jeudi. Même s’il sera excusé pour la conférence de presse d’avant-match, le partenaire de Marquinhos devrait bien participer aux deux matchs prévus pour les Bleus contre les Pays-Bas puis l’Écosse.

Avant d'affronter la formation de Ronald Koeman, Didier Deschamps a connu quelques changements dans son groupe. Après les forfaits de Jules Koundé et Dayot Upamecano, le sélectionneur tricolore a convoqué Malo Gusto et Axel Disasi. Néanmoins, ce dernier a lui aussi été finalement forfait et a été remplacé par Castello Lukeba. Deschamps compte, pour la première fois depuis plusieurs années, deux "vrais" latéraux droits avec Jonathan Clauss et Malo Gusto.