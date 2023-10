Jonathan Clauss va-t-il démarrer le prochain match de l’Équipe de France face aux Pays-Bas ? Le sélectionneur Didier Deschamps a pris sa décision.

OM : Jonathan Clauss titulaire avec l’Équipe de France contre les Pays-Bas

L'Équipe de France est sur le point de décrocher sa qualification pour l'Euro 2024, mais cela ne se fera pas sans un dernier effort. Ce vendredi soir, les Bleus se rendent à Amsterdam pour affronter les Pays-Bas, un match décisif pour leur qualification. Pour cette rencontre décisive, Didier Deschamps promet d'aligner sa meilleure équipe du moment, malgré de nombreuses absences en défense.

Selon les informations de L’Équipe, la charnière centrale de l’Équipe de France sera composée d'Ibrahima Konaté et de Lucas Hernandez, une combinaison qui semble se démarquer ces derniers temps. À gauche, Théo Hernandez conservera sa place, tandis qu’il y aura une surprise à droite avec la titularisation de Jonathan Clauss. Cette perspective est assez spéciale pour Clauss, qui s’apprête à retrouver la Johan Cruyff ArenA, un stade où il avait inscrit le premier but de l'OM contre l'Ajax Amsterdam (3-3) le 21 septembre dernier en Ligue Europa. L’ancien crack du RC Lens aura donc l’occasion de prouver sa valeur près d’un an après sa dernière convocation avec les Bleus.

Jonathan Clauss, une belle occasion pour se mettre en évidence

Jonathan Clauss avait été écarté de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en raison du changement tactique de Didier Deschamps. À l'époque, il évoluait en tant que piston à l'OM. Désormais, le joueur de 31 ans au poste de latéral dans une défense à quatre 4 à Marseille, un système de jeu privilégié également Didier Deschamps. Lors de sa dernière conférence de presse, le sélectionneur tricolore avait même exprimé sa satisfaction quant à la possibilité de voir Jonathan Clauss évoluer dans cette disposition tactique. « C’est bien de pouvoir le revoir avec nous dans cette position. Il est plus régulièrement sur ses qualités en tant que latéral droit, où il n'avait pas joué la saison dernière », avait-il déclaré.

Face aux difficultés de Benjamin Pavard à s'adapter à ce poste et en l'absence de Jules Koundé, Jonathan Clauss semble donc bien parti pour débuter la rencontre contre les Pays-Bas. En attaque, Antoine Griezmann va aussi entamer la rencontre. En revanche, le doute persiste sur la titularisation d’Olivier Giroud ou de Randal Kolo Muani pour le poste d'avant-centre. Kylian Mbappé sera bien à son poste.

La compo probable de L’Équipe de France contre les Pays-Bas :

Gardien : Maignan

Défenseurs : Clauss, Konaté, L. Hernandez, T. Hernandez

Milieux de terrain : Tchouaméni, Rabiot

Attaquants : Coman, Griezmann, Mbappé, Giroud