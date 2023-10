Arrivé cet été au RC Lens, Oscar Cortés n'a pas été convoqué pour la réception du LOSC dimanche dernier. Franck Haise s'est justifié.

RC Lens : Que se passe-t-il avec Oscar Cortés ?

Il est considéré comme un grand espoir du football colombien. Mais depuis son arrivée au RC Lens en juin dernier, Oscar Cortés n'est apparu qu'à une seule reprise en championnat, seulement deux petites minutes lors du match nul entre le RCL et le Stade Rennais le 20 août dernier à Bollaert. Ce week-end, à l'occasion du derby du Nord face au LOSC, l'attaquant colombien a été de nouveau mis de côté par son entraîneur, et est allé jouer avec la réserve, où il montre de très bonnes choses depuis plusieurs semaines.

En deux matchs disputés avec la National 3, Oscar Cortés a d'ores et déjà inscrit deux buts, et est considéré comme un élément essentiel de la réserve lensoise. En ce qui concerne Franck Haise, ce dernier s'est justifié sur son choix de ne pas encore intégrer l'attaquant colombien à l'effectif.

Franck Haise ne veut pas brûler les étapes avec Oscar Cortés

Dans des propos accordés à Lensois.com, Franck Haise est revenu sur la situation d'Oscar Cortés. L'entraîneur du RC Lens a expliqué vouloir prendre le temps nécessaire pour intégrer le jeune ailier à son effectif. "Oscar est un très bon joueur, dans un autre football, dans une approche différente. Il faut y aller par étape, mais les choses avancent. Puis, il joue à un poste à forte concurrence chez nous. Ce sont des zones de terrain où les postes sont parfois triplés et j’ai des choix à faire. Je prends les joueurs qui ont le plus d’habitudes et de repères. Oscar travaille bien." Des déclarations positives de la part de l'entraîneur lensois qui devrait motiver encore plus Oscar Cortés à atteindre ses objectifs.