OM - PSG : André Villas-Boas torpille Buquet et ses assistants

Publié le 14 janvier 2021 à 11:30

Battu lors de la finale du Trophée des Champions face au rival parisien, l'OM concède difficilement la victoire face au Paris SG. Satisfait du match de son équipe, André Villas-Boas a ciblé le grand responsable de cette déconvenue : l'arbitrage que le technicien portugais ne juge pas impartial.

L'OM n'a pas su battre un PSG sur courant alternatif

Soirée compliquée pour les supporters marseillais. Tandis que le PSG est parvenu à s'emparer du huitième trophée des Champions de leur histoire, l'Olympique de Marseille peut nourrir de sérieux regrets. Ayant de nombreux temps forts pour égaliser suite à l'égalisation du revenant Mauro Icardi, les Phocéens n'ont jamais semblé en mesure d'inscrire un but durant ces parfois longues périodes, usant ainsi d'approximation et de déchet dans le dernier geste. L'entrée de Neymar a été prépondérante pour Paris et a fait sortir de ses gonds son ennemi, Alvaro Gonzalez. Auteur de deux grosses fautes sur "Ney", l'ancien défenseur de Villarreal s'est logiquement vu punir d'un carton jaune qui le privera de la réception de Lens la semaine prochaine.

AVB fustige l'aribtrage

La preuve, s'il en fallait une, du piètre arbitrage de Ruddy Buquet et de ses délégués, qui avaient clairement choisi leur camp ce soir selon le coach portugais : "Non, je ne l'ai pas senti plus tendu à ce moment-là (Alvaro). La seule chose que je vois c'est que l'OM est sanctionné mais pas le Paris Saint-Germain. J'ai parlé à l'arbitre à la fin, il m'a dit que les deux fautes que Paris fait dans nos contre-attaques, ce n'est pas des cartons jaunes... bon... d'habitude quand tu arrêtes une contre-attaque avec une faute, c'est un carton jaune direct, là rien. Il a donné à nous et pas à eux. C'est une différence de traitement encore une fois contre l'OM. Je n'ai rien à ajouter. " Ce n'est pas la première fois que l'ancien entraîneur de Tottenham accuse les arbitres du championnat, et nul doute que cette sortie ne fasse grimper sa côte de popularité auprès des hommes en noir....













Par Chemssdine