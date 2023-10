Pour succéder à Javier Ribalta au poste de directeur sportif, l’OM a jeté son dévolu sur Medhi Benatia. L’un de ses proches s’est exprimé sur le sujet.

OM : Medhi Benatia, la priorité pour succéder à Javier Ribalta

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une période très mouvementée. La fronde des groupes de supporters contre la direction du club a déjà occasionné deux départs de taille. Javier Ribalta a imité son compatriote Marcelino en démissionnant de son poste de directeur sportif de l’OM. Depuis mercredi soir, l’Espagnol ne fait officiellement plus partie de l'organigramme phocéen. Son départ contraint alors la direction marseillaise à vite trouver son digne successeur.

Plusieurs pistes sont explorées dans ce sens et l’une d’entre elles mène à Medhi Benatia. RMC Sport assure que l'ancien défenseur formé à l'OM et devenu un agent de joueur reste la priorité des dirigeants phocéens pour ce poste, même si d’autres pistes options sont étudiées en interne. Les négociations entre la direction de l’OM et Medhi Benatia ont déjà débuté depuis quelques jours et elles avancent dans la bonne direction.

Medhi Benatia très enclin à rejoindre l’Olympique de Marseille

L’ancien défenseur international marocain connait bien Pablo Longoria pour l’avoir côtoyé lors de son passage à la Juventus. Et depuis, les deux hommes entretiennent de bonnes relations, ce qui facilite les négociations. Même si rien n’est acté entre les deux parties, Medhi Benatia montre déjà des signes très positifs face aux avances marseillais. Son entourage a même vendu la mèche sur ses intentions, en révélant que l’ancien défenseur du Bayern Munich serait très intéressé par le projet de l’OM.

« Son histoire est intimement liée à l'OM. Ce serait très bien joué de la part du club », a avoué l’un de ses proches, contacté par La Provence. Mehdi Benatia semble donc bien parti pour rejoindre l’OM. La direction marseillaise travaillerait actuellement sur les détails juridiques pour éviter tout conflit d'intérêts, car l’ancien Marseillais est également agent de joueurs. Une fois cette étape franchie, l’OM ne devrait pas tarder pour officialiser sa signature. Le club phocéen espagnol espère boucler cette affaire d’ici la fin de la trêve internationale.