L’OM accueillera l’OL le 29 octobre prochain, et un soutien de taille se met déjà en place pour cet Olympico qui promet d’être intense.

OM-OL : Le match se jouera dans un Vélodrome à guichets fermés

L’Olympico est l'un des matches les plus attendus de la saison pour les amateurs de la Ligue 1. La rivalité historique entre l'OM et l'OL garantit des rencontres intenses, souvent riches en buts, avec une atmosphère survoltée dans les gradins. L'annonce du prochain choc entre les deux équipes a alors suscité de l'engouement chez les supporters phocéens.

En effet, la rencontre entre l'OM et l'OL est programmée au 29 octobre prochain, et les préparatifs vont bon train pour en faire un événement exceptionnel. Selon les informations relayées par La Minute OM, le Vélodrome s'apprête à accueillir ce duel dans des conditions mémorables. Puisque cet Olympico se déroulera à guichets fermés, avec plus de 63 000 spectateurs attendus dans l'enceinte.

L'ambiance autour de ce match OM-OM s’annonce ainsi phénoménale avec une atmosphère inoubliable pour les supporters. Ces derniers, malgré un début de saison mitigé des coéquipiers de Valentin Rongier, sont toujours à fond derrière leur équipe favorite. L'OM pourra donc une nouvelle fois compter sur le soutien sans faille de ses supporters pour tenter s’imposer face aux Lyonnais dans un derby qui s’annonce passionnant.

Gennaro Gattuso devra d'abord enchaîner contre l'OGC Nice et AEK Athènes

En attendant cet Olympico acte 1, l'équipe dirigée par Gennaro Gattuso devra maintenir son rythme aussi bien dans les compétitions nationales que continentales. Après la trêve internationale, l’OM se déplacera à l'OGC Nice lors de la 9e journée de la Ligue 1. Les Phocéens enchaîneront ensuite en accueillant l'AEK Athènes en Europa League.

Après ces deux confrontations, les regards se tourneront immédiatement vers le choc contre l'OL. Les matches à venir contre Nice et Athènes sont donc autant de défis à relever qui forgeront la dynamique de l'OM en vue de l'Olympico. Les Phocéens restent sur une précieuse victoire à domicile face au Havre (3-0) et tenteront d’enchaîner des succès lors des prochaines rencontres.