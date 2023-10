Toujours dans l’incertitude concernant l’avenir de Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG tiennent le bon bout pour signer un phénomène au milieu de terrain.

Mercato PSG : « Les derniers détails » à régler pour Warren Zaïre-Emery

À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est la nouvelle attraction de ce début de saison au Paris Saint-Germain. Titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, le jeune milieu de terrain est tout simplement bluffant. Et ce ne sont pas Thierry Henry et Didier Deschamps qui diront le contraire. Si le sélectionneur des Espoirs est sous le charme du joueur, le patron des A pense qu’il frappe à la porte des Bleus. Une explosion qui place bien évidemment Warren Zaïre-Emery sous les feux des projecteurs.

Conscient de cette situation, le club de la capitale française s’active depuis plusieurs semaines pour blinder son joyau. Et ce vendredi, le journaliste italien Fabrizio Romano assure que le natif de Montreuil devrait très prochainement parapher un nouveau bail avec une valorisation salariale significative. Le spécialiste mercato précise même qu’il ne reste plus qu’à régler « les derniers détails » à régler avant l’officialisation de la prolongation de Warren Zaïre-Emery, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025. Romano parle d’un contrat longue durée puisque le PSG a pleinement confiance en son joueur.

Warren Zaïre-Emery jugé intransférable par le PSG

Le très prometteur milieu de terrain Warren Zaïre-Emery serait donc sur le point de parapher un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain. Jugé intransférable par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, le capitaine de l’équipe de France Espoirs donne entière satisfaction à son club formateur et lui se plaît sous les Rouge et Bleu. Lors du dernier mercato estival, Manchester City avait pourtant tenté de le récupérer. Les Citizens avaient émis le souhait de l’inclure dans un éventuel transfert de Bernardo Silva. Mais le PSG a dit non, surtout Nasser Al-Khelaïfi, pour qui Zaïre-Emery est intransférable. De son côté, le partenaire de Manuel Ugarte n'a jamais caché son envie de rester longtemps à Paris.