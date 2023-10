Face à la colère des supporters du RC Strasbourg, Patrick Vieira réclame plus de temps, avant de juger son travail à la tête du club alsacien, qu’il a pris en main en juillet 2023.

RC Strasbourg : Patrick Vieira comprend le mécontentement des supporters

Racheté par BlueCo, groupe qui possède aussi Chelsea FC, le RC Strasbourg est sous pavillon américain depuis juin 2023. Du coup, les attentes des supporters sont grandes. Mais à la grande surprise de ces derniers, les résultats ne suivent pas en ce début de saison. Après 8e journées de championnat, le club alsacien est 11e avec 10 points. Plus grave, l’équipe de Patrick Vieira reste sur deux défaites à domicile, que le public du stade de la Meinau ne digère pas. Le RCSA s’est incliné devant le RC Lens (0-1) et le FC Nantes (1-2) en Ligue 1, avant la trêve internationale.

L’entraineur des Strasbourgeois avait reconnu la contreperformance de ses joueurs, en évoquant « une faillite collective ». Pas suffisant pour dissiper la crainte des supporters qui ne veulent pas d’une politique semblable à celle mise en place à Chelsea par les nouveaux propriétaires. « L'incompétence qui règne à Chelsea, nous n'en voulons pas à Strasbourg. Ni directement ni indirectement. [...] Pour nous, la multipropriété est un danger […]. Évidemment, c'est une perspective très inquiétante », ont dénoncé sept groupes de supporters du RC Strasbourg la semaine dernière.

En réponse au public du club, Patrick Vieira demande plus de temps en raison des changements opérés cet été. « Oui, j'ai entendu les sifflets contre Nantes. On n’a pas été bons. On est conscients d’où on est et de la marge de progression qu’on doit avoir pour être plus compétitifs. Il y a eu énormément de changements », a-t-il confié à L’Équipe.

Patrick Vieira : « ne faut pas se laisser aveugler par le fait que Strasbourg soit lié avec Chelsea »

Cependant, le technicien français ne veut pas que les fans du Racing comparent le club à Chelsea. « Il ne faut pas se laisser aveugler par le fait que Strasbourg soit lié avec Chelsea, avec l’argent qui a été dépensé cet été », a-t-il lâché. « Si l’on s’arrête seulement sur le match de Nantes, la photo est assez sombre. Si l’on regarde globalement, que l'on voit le travail qui est fait, c’est différent. Avec le club, en comprenant les propriétaires, nous avons décidé de prendre une route qui est de rajeunir l’effectif », a expliqué l’ancien entraineur de l’OGC Nice et de Crystal Palace.