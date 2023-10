Ancien joueur de l’ASSE, Yann M'Vila est en quête d’un nouveau club. Libre, il se prépare à Lyon en attendant un nouveau point de chute.

Mercato : Yann M'Vila s'entraîne à Lyon en attendant un contrat

Libre de tout engagement depuis son départ de l’Olympiakos en juillet dernier, Yann M'Vila est revenu en France. Il cherche un club où rebondir après trois saisons passées dans le championnat grec. Parti de l’ASSE à l’été 2020 pour rejoindre le club d'Athènes, le milieu de terrain n’a pas du tout l’intention de revenir chez les Verts.

Et pour cause, il a préféré prendre ses quartiers à Lyon. Selon les informations de Fabrizio Romano, il s’entraîne quotidiennement dans la cité du club rival de Saint-Etienne, en attendant un nouveau challenge. La source précise que Yann M'Vila se prépare même de manière intensive. Il aurait deux séances par jour à Lyon, selon le journaliste sportif. Son objectif étant de garder la forme et ainsi être prêt immédiatement en cas de sollicitation.

Yann M'Vila ne rejoindra pas l'Atlético Madrid

De retour dans la région lyonnaise, en attendant un contrat, Yann M'Vila aurait pu rebondir en Espagne, même après la fermeture du mercato estival. Son profil intéressait Diego Simeone à l’Atletico Madrid. Finalement, les Colchoneros ont renoncé à le faire signer librement. Si l’on en croit les indiscrétions du confrère italien, il ne rejoindra pas son compatriote Antoine Griezmann dans la capitale espagnole.

Le joueur de 33 ans a porté les couleurs de l’ASSE en Ligue 1, entre janvier 2018 et septembre 2020. Outre Saint-Etienne, il a joué au Stade Rennais, son club formateur (de 2008 à 2013). International tricolore entre 2010 et 2012, Yann M'Vila a totalisé 22 sélections avec l'Équipe de France.