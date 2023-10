Libre depuis son départ de l’OM, Marcelino est convoité par plusieurs clubs étrangers. Mais le technicien espagnol a une idée précise pour son avenir.

Mercato OM : Marcelino a déjà décliné deux offres

Le passage de Marcelino à l'Olympique de Marseille restera dans les annales comme l'un des épisodes les plus courts de sa carrière d'entraîneur. Arrivé en juillet dernier pour prendre les rênes du club phocéen en remplacement d'Igor Tudor, le technicien espagnol n'a dirigé que sept matchs officiels avant de rendre sa démission suite à une réunion houleuse entre les groupes de supporters et les dirigeants de l'OM.

Le technicien de 58 ans a estimé que les conditions n'étaient plus réunies pour poursuivre sa mission sur la Canebière et a décidé de s’en aller avec son staff technique. Après son départ de l’OM, il est désormais libre de signer où bon lui semble et ne manque pas de sollicitations. Lors d'une interview accordée à la Cadena COPE, l'ancien entraîneur de l'OM a révélé avoir reçu des offres de plusieurs clubs ces dernières semaines.

Marcelino n'est pas pressé pour reprendre du service

Parmi les clubs intéressés par son profil figure notamment le FC Séville, qui s'est séparé de José Luis Mendilibar le 8 octobre et l'a remplacé par Diego Alonso. Cependant, Marcelino a rejeté cette proposition, car les conditions nécessaires pour ce nouveau projet n’étaient pas réunies. Il a également reçu une offre d'un club en Arabie saoudite, qu'il a déclinée sans entrer dans les détails.

« Il y a eu une conversation avec Séville qui est un grand club, mais les conditions nécessaires pour ce nouveau projet n’ont pas été réunies […] La semaine dernière, j’avais une offre de l’Arabie, mais elle ne rentre pas dans notre perspective. L’offre était un peu… Un représentant vous propose l’offre, mais nous ne l’avons pas prise en considération », a confié Marcelino.

Marqué par son expérience marseillaise, Marcelino ne montre pour le moment aucun empressement à reprendre du service. Il confiait récemment à L'Équipe vouloir prendre son temps avant de retrouver un club correspondant à ses ambitions sportives sur le long terme. Cela montre que l'entraîneur espagnol est déterminé à trouver un projet qui lui convienne parfaitement, mettant en avant l'importance de l'adéquation entre sa vision du football et celle du club qui l’embauchera.