À trois jours d’un déplacement périlleux à l’OGC Nice, une grosse incertitude plane à l’OM. Gennaro Gattuso risque d’être privé de deux cadres.

OM : Gennaro Gattuso risque d’être privé de deux joueurs contre l'OGC Nice

Après une coupure d’une dizaine de jours, la Ligue 1 s’apprête à reprendre ses droits ce week-end avec des chocs passionnants. L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’Allianz Rivera pour affronter l’OGC Nice samedi soir (21h00) pour le compte de la 9e journée du championnat. L’OM tentera ainsi d’enchaîner avec un deuxième succès face à une solide équipe niçoise qui reste invaincue depuis le début de saison. Ce derby azuréen promet d’être intense.

En attendant, les joueurs de l’OM non convoqués par leur sélection respective ont profité de la trêve internationale pour rester en forme sous la houlette de Gennaro Gattuso. Interviewé par La Provence, Leonardo Balerdi a même partagé ses impressions sur l’entraînement intensif mis en place par le technicien italien « Quand on est au complet, ils sont bien plus durs. On travaille beaucoup physiquement et en salle depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso, c’est difficile, mais c’est super », a déclaré le défenseur argentin de l’OM.

Geoffrey Kondogbia et Samuel Gigot absents à l'entraînement collectif

Le message est clair : le nouvel entraîneur de l’OM met l'accent sur la préparation physique de l'équipe, ce qui témoigne de son engagement à remettre l’équipe phocéenne sur la voie de la réussite. L’Olympique de Marseille espère donc enchaîner contre l’OGC Nice, mais cette mission ne sera pas facile. D’autant plus que les Phocéens risquent de se présenter face aux Aiglons avec un effectif amoindri.

En effet, selon les informations communiquées par le journaliste Bruno Blanzat, le groupe de l’OM comptait deux absents lors de l’entraînement de mardi : Geoffrey Kondogbia et Samuel Gigot n’ont pas pris part à la séance collective. Les deux joueurs ne semblent pas totalement remis de leur blessure. Pour rappel, Samuel Gigot souffre d’une fracture à une cote qui l’a empêché de disputer les deux derniers matchs de l’OM. Il poursuit sa réathlétisation afin d’être vite opérationnel.

De son côté, Geoffrey Kondogbia se remet d’une entorse du genou après une hyperextension. La crainte d'une blessure plus grave des ligaments semble écartée, et son retour en Ligue 1 est attendu dans les prochains jours. L'OM aura certainement besoin de tous ses atouts pour tenter de venir à bout de l'OGC Nice. Le défi sera de taille !