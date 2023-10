Passé en conférence de presse d’avant-match, Jeffinho n’a pas mâché ses mots. Il pense que c’est le moment pour Lyon de prendre des points.

OL-Clermont Foot : Jeffinho, « on n’a pas peur »

Après deux semaines d’arrêt, la Ligue 1 reprend ce vendredi, avec l’affiche Le Havre-RC Lens (21h). Quant à l’équipe de l’OL, elle a rendez-vous avec Clermont Foot 63, dimanche, en clôture de la 9e journée. Il s’agit d’un duel entre deux clubs mal classés. Lyon (3 points) est avant-dernier et Clermont (2 points) est la lanterne rouge du championnat. L’Olympique Lyonnais n’a pas encore gagné le moindre match en 8 journées et reste sur une série de 5 défaites et 3 nuls. Des résultats inquiétants, vu que le club rhodanien est relégable à ce stade de la saison.

Conscient de cela, Jeffinho a sonné la révolte des Gones, en conférence de presse cet après-midi. Il invite ses coéquipiers à faire bloc pour remonter la pente, en commençant par la réception du dernier de Ligue 1, dans deux jours. « Pas d’autre choix que la victoire. Lyon est un grand club et on doit continuer à être grand, faire tout ce qu’il faut pour gagner quelque chose », a-t-il déclaré, en affichant sa sérénité : « On n’a pas peur. Si on a peur, ça sera pire. »

Le Brésilien rêve même d'une place en Ligue des Champions

Le Brésilien se permet même de rêver d’une possible qualification de l’OL pour la Ligue des Champions. « L’équipe se connaît de mieux en mieux. On ne se met pas de pression supplémentaire. Même s’il y a 1% de chance d’atteindre la Ligue des champions, on va tout donner pour y arriver. Il n’y a rien d’impossible », a-t-il rassuré.

Jeffinho est plus confiant depuis l’arrivée de Fabio Grosso à la place de Laurent Blanc. Il assure qu’ils ont travaillé plus intensément, avec le technicien italien, durant les deux semaines de trêve internationale. « Je ne dirai pas qu'on ne bossait pas avant, mais l'intensité est différente », a-t-il précisé.