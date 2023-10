Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le RC Strasbourg ce samedi, à 17h. Pour cette rencontre, Luis Enrique a été contraint de faire un choix fort au milieu de terrain.

PSG : Warren Zaïre-Emery blessé avec les Espoirs

Sélectionné avec les Espoirs durant la trêve internationale d’octobre, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois été titularisé par Thierry Henry pour les deux matches de l’équipe de France. Mais une douleur à la cheville a obligé le milieu de terrain de 17 ans a céder sa place à la mi-temps lors du festival offensif face à Chypre (9-0). Si sa blessure ne semble pas trop importante, le chouchou de Luis Enrique n’a pas participé à l’entraînement du jeudi.

« Le milieu de terrain du PSG Warren Zaïre-Emery n’a pas participé à l’entraînement organisé au campus PSG ce jeudi. Il était déjà absent de la séance avec le groupe ce mercredi. Le capitaine des Bleuets a ressenti une légère torsion au niveau de la cheville contre Chypre mardi soir. Il a dû sortir à la pause », rapporte RMC Sport, qui ajoute que le coach du PSG ne devrait pas prendre de risque avec son diamant tricolore pour la réception du Racing Club de Strasbourg.

Zaïre-Emery laissé au repos contre Strasbourg

Comme annoncé par le journal régional Le Parisien mercredi, le staff du Paris Saint-Germain songerait à ménager Warren Zaïre-Emery pour la rencontre face au RC Strasbourg ce samedi après-midi, au Parc des Princes, en raison d'une alerte ressentie à la cheville ces derniers jours. Une tendance confirmée jeudi soir par RMC Sport. « Si son état de santé n’inquiète pas le staff du PSG, la tendance est de voir le jeune homme de 17 ans souffler contre Strasbourg samedi (17h) en Ligue 1 et revenir contre le Milan AC mercredi prochain en Ligue des champions », explique le média sportif.

Une tendance confirmée par le club de la capitale dans un point médical publié cet après-midi. « Warren Zaïre–Emery a subi un traumatisme de la cheville gauche en sélection et sera indisponible pour la rencontre face à Strasbourg », écrit le PSG sur son site officiel. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a avoué que le jeune homme avait besoin de repos après avoir enchaîné 14 matches, dont 13 titularisations. « Warren est un joueur différent de par son âge et ce qu'il apporte. Mais j'ai un super effectif. Il y a des joueurs qui ont très peu joué alors que ce sont des joueurs de très haut niveau. Mon rôle et de faire en sorte qu'ils soient en mesure d'apporter, peu importe qui sera dans le onze », indique le technicien espagnol.