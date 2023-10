Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, Thibaud Vézirian soutient mordicus que la Vente OM n’est plus question de temps. Explications.

Vente OM : Frank McCourt s’éloigne de plus en plus du club

Et revoilà Thibaud Vézirian ! Sûr de ses informations depuis un peu plus de trois ans, Thibaud Vézirian assure que la vente de l’Olympique de Marseille pourrait être bouclée d’ici au début de la prochaine saison. Sur la chaîne YouTube Canal Olympien, le journaliste d’investigations assure que le processus est irréversible et devrait conduire à la cession par Frank McCourt du club marseillais. L’homme d’affaires américain prenant peu à peu ses distances avec l’OM.

« Ça parait obligatoire, ça parait logique, ça parait inéluctable que ce soit fait à ce moment-là. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide, mais je l'espère, même avant l'été prochain, sinon ce serait vraiment devenu un sketch délirant. De toute façon on le voit, Frank McCourt ne vient plus, ne se soucie plus du club, ne donne plus de directive, ne présente pas d'organigramme et ne se soucie pas de ce qui se passe. Au point de quitter le Conseil de surveillance et d'être obnubilé par son nouveau projet... », explique Thibaud Vézirian. Des informations régulièrement démenties par le clan McCourt.

Frank McCourt dément encore toute vente de l’OM

Même s’il attend toujours de soulever son premier trophée depuis qu’il a racheté l’Olympique de Marseille en octobre 2016 des mains de Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt n’a aucune intention de vendre le club aux Saoudiens. Après son départ du Conseil de surveillance, le propriétaire du club de la Canebière, via le porte-parole du groupe McCourt Global, indique que ce retrait n’est pas un indice sur une future Vente OM. « Aujourd'hui, les fausses informations provoquent de graves dégâts. Les rumeurs persistantes et les affirmations selon lesquelles j'aurais eu l'intention de vendre l'OM, malgré tout ce que j'ai pu dire, montrent à quel point celles-ci peuvent être tenaces », assurait le milliardaire américain dans son communiqué le mois passé.