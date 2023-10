Alors qu'il a annoncé sa retraite vendredi soir, un ancien défenseur de l'AS Saint-Étienne signe son retour au club. Mais pas en tant que joueur...

Mercato ASSE : Loris Néry renforce la section d'arbitrage de l'AS Saint-Étienne

Un choix original. À l'instar de Gaël Angoula, ancien défenseur de Ligue 2 devenu arbitre de football, Loris Néry devrait bientôt endosser une tenue jaune et noir. Vendredi soir, le taulier de Grenoble Foot a d'abord annoncé sa retraite à 32 ans. « Il est à présent temps pour moi de faire mes adieux au monde du football… Enfin, pas tout à fait. En tout cas en tant que joueur, ça oui. Je met un terme à ma carrière de joueur professionnel » a-t-il déclaré, surprenant ses fans sur Instagram.

Alors qu'il laisse durer le suspense dans un long message, l'ancien Stéphanois annonce finalement sa passion pour l'arbitrage. « C’est aujourd’hui dans l’arbitrage que j’ai décidé de me tourner, avec toute l’envie et la détermination de faire de mon mieux de l’autre coté du terrain, et la grande fierté de pouvoir, d’une certaine façon, boucler la boucle, en intégrant la section d’arbitrage de l’ASSE » a-t-il poursuivi. C'est donc un renfort inattendu pour Laurent Batlles, l'entraîneur stéphanois mais aussi la direction générale du club ligérien.

Un court passage à l'ASSE, mais un amour inconditionnel pour le club

Depuis trois saisons, Loris Néry faisait partie de l'effectif du Grenoble Foot 38, pensionnaire de Ligue 2. Il n'était donc jamais bien loin de son club formateur, l'AS Saint-Étienne. Un club qu'il a gardé dans son coeur, malgré un court passage au sein de l'équipe professionnelle. « J’ai eu la chance de grandir et de faire toutes mes classes et ma formation dans ma ville natale, jusqu’à ce jour où j’ai signé professionnel dans mon club de coeur : l’ASSE » évoque notamment Néry dans son long message sur Instagram.

Loris Néry à l'ASSE, c'est 25 matchs disputés en deux saisons au club (2010-2012). Pas de quoi flamber, mais le joueur reste fier. Il faut dire qu'il a souvent été titulaire dans les clubs où il est passé (Valenciennes FC, AS Nancy-Lorraine, Grenoble Foot 38). Du moins, lorsque les blessures l'ont laissé tranquille. Loris Néry n'a pas précisé si sa retraite était immédiate ou officielle à la fin de la saison actuelle. De plus amples informations devraient parvenir de l'ancien défenseur dans les prochains jours.