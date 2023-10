Auteur d'un but refusé dans le temps additionnel, Florian Sotoca a vécu un terrible ascenseur émotionnel. Le buteur du RC Lens s'est livré face à la presse.

Pas besoin d'installer la climatisation au stade Bollaert-Delelis. Le but refusé de Florian Sotoca a suffi à frigorifier tout un public, pourtant bouillant à son habitude. Inscrit dans le temps additionnel, il a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres de Morgan Guilavogui, au départ de l'action. Sotoca n'avait pas imaginé une seconde cette possibilité, et a célébré avant de se rendre compte de la décision de l'arbitre.

Forcément, il n'a pu cacher sa frustration au moment où la presse l'a interrogé. « L'ascenseur émotionnel est terrible. Je me dis que l'action est écoulée… Je vois Angelo (Fulgini) qui va centrer. Je coupe au premier poteau, je la prends bien et elle rentre et je ne me dis jamais qu'il va y avoir hors-jeu. Ça fait partie du football, même si ça se joue à un centimètre ou deux. C'est rageant » a-t-il expliqué au micro de l'AFP, dans des propos rapportés par le site Lensois.com.

Florian Sotoca juge le match nul « équitable »

Malgré son immense déception, Florian Sotoca n'a pas considéré le résultat comme un vol. L'attaquant de 32 ans a livré une analyse plutôt neutre de la partie, en concédant une déroute collective lors de la première mi-temps. « On fait 10-15 grosses minutes de haut niveau avec deux, trois occasions pour ouvrir le score. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Manque de maîtrise, beaucoup de pertes de balle. Cela a permis aux Havrais de reprendre confiance dans le match et ils nous ont fait reculer » a-t-il poursuivi.

Pour lui, le match nul 0-0 reste avant tout un bon résultat. Et ce, malgré plusieurs occasions de l'emporter dans la seconde période. « C’est vraiment dommage de repartir avec le 0-0, mais dans l'ensemble, le nul est équitable » conclut-il. Au niveau du classement, cela reste une mauvaise opération pour les hommes de Franck Haise. Avec 9 unités en 9 journées de Ligue 1, le RC Lens est quatorzième provisoire mais pourrait être barragiste en cas de victoire du FC Metz (15ème, 8 pts) et du FC Lorient (16ème, 7 pts) dimanche.