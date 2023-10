Interrogé en zone mixte après la victoire face au RC Strasbourg samedi au Parc des Princes, Nordi Mukiele a évoqué sa concurrence au PSG avec Achraf Hakimi.

Nordi Mukiele : « on fait du foot, pas du tennis »

De retour à la compétition après six mois passés à l’infirmerie, le latéral droit du Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele, a fait une très belle déclaration à son concurrent Achraf Hakimi. Entré à la 72e minute de jeu ce samedi après-midi contre le Racing Club de Strasbourg (3-0), l’international français de 26 ans a fait preuve d'une excellente mentalité devant les caméras. Interrogé sur sa relation avec le défenseur marocain de 24 ans, l'ancien joueur du RB Leipzig a fait preuve d'un très bel état d'esprit en faisant passer avant tout les intérêts de l'équipe. Pour lui, pas question de polémiquer, le football est un sport d’équipe.

« Achraf Hakimi ? Il fait un très bon début de saison. Il a été décisif, il a été bon défensivement. C’est très important pour nous. Peut-être qu’il est à mon poste, mais on a le même maillot. Si Achraf fait de bons matches, je suis très content. On n’est pas qu’un seul joueur, on fait du foot, pas du tennis », a répondu Mukiele, très heureux de retrouver les terrains.

Nordi Mukiele veut convaincre Luis Enrique

Éloigné des terrains depuis plusieurs mois suite à une grave blessure, Nordi Mukiele n’a pas caché son bonheur de retrouver ses coéquipiers ce samedi après-midi lors de la large victoire contre le RC Strasbourg. Alors que Carlos Soler, milieu de terrain, a été positionné à son poste en l’absence d’Achraf Hakimi, le compatriote de Kylian Mbappé a confié qu’il lui revient de continuer à travailler pour convaincre l’entraîneur Luis Enrique.

« Ça me fait du bien. J'aime être sur le terrain, peu importe où. Aujourd'hui, je suis rentré à gauche, j'ai fini à droite. Je prends énormément de plaisir. Ça faisait plus de six mois que je n'avais pas joué. Jouer une vingtaine de minutes, ça m'a fait du bien. C'est à moi de continuer et de convaincre le coach que je peux aider cette équipe (...) Je ne vais pas dire que c'est frustrant de voir Carlos Soler à mon poste, car c'est le choix du coach. Carlos a fait un bon match. Tant mieux pour l'équipe », a lancé l’ancien de Montpellier dans des propos relayé par L’Équipe.