Alors que la possible vente de l’OM aux dirigeants saoudiens tarde à se concrétiser, Thibaud Vérizian a apporté des éclaircissements sur ce sujet brûlant.

Vente OM : Thibaud Vérizian défend sa position

Cela fait plus deux ans que Thibaud Vézirian maintient sa position initiale sur le futur changement de propriétaire de l’Olympique de Marseille. Après une enquête approfondie sur le sujet, l’ancien journaliste de L’Équipe assurait que la vente de l’OM à l’Arabie saoudite était quasiment « actée » et qu’il n’y avait « plus aucune précaution à prendre ». Sauf que jusqu’ici, aucune officialisation sur la vente OM n’est encore intervenue.

Face à ce possible rachat de l’Olympique de Marseille par les dirigeants saoudiens qui tarde à se matérialiser, de nombreux observateurs de l’OM ont rapidement dénigré Thibaud Vézirian, en le taxant de vendeur d’illusions aux supporters marseillais. Cependant, Thibaud Vézirian n'a jamais dévié de son opinion. Il reste convaincu que les dirigeants saoudiens prendront bientôt les rênes du club phocéen à la place de Frank McCourt. D’ailleurs, face aux nombreuses critiques à son égard, le journaliste a tenu à défendre sa réputation et à dénoncer des dérives journalistiques contre son travail.

Les tractations se poursuivent entre Frank McCourt et l'Arabie Saoudite

Thibaud Vézirain a en effet rappelé que son enquête sur la vente OM est le fruit d'un travail de longue haleine et qu'il a entièrement confiance en ses preuves. Il a assuré que semer le doute sur son enquête de cette manière était malhonnête « Il faut vraiment, vraiment se faire soigner quand on n’en arrive là parce que semer le doute de cette façon, du moins essayer, c’est vraiment malhonnête », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le site Team Football.

De plus, Thibaud Vézirian a souligné que même si l'officialisation de la vente OM, qu'il annonce comme « imminente », ne s'est pas encore produite, il s'agit en grande partie d'un effet des évolutions mondiales. Néanmoins, cela n'a pas influencé la volonté de l'Arabie saoudite de racheter un grand club européen. Selon lui, des négociations secrètes sont toujours en cours entre les Saoudiens et Frank McCourt pour finaliser cette transaction de grande envergure. Si cette vente se concrétise, cela aura avoir un impact majeur sur le futur de l'OM. Quoi qu’il en soit, seule une officialisation du deal mettra fin à ce dossier sensible.