Présent en conférence de presse mercredi soir pour évoquer le match face au Panathinaïkos, Bruno Genesio a fait un drôle de constat.

Stade Rennais : Le SRFC joue gros en Grèce

Le Stade Rennais doit mettre fin à la terrible spirale négative. Sur une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, les Rouge et Noir sont dans l'obligation de faire un résultat ce jeudi soir en Grèce. Opposé au Panathinaïkos, tombeur de l'OM en barrage de Ligue des Champions l'été dernier, le SRFC aura fort à faire dans la fureur du stade Apostolos-Nikolaïdis.

Pour ce périlleux déplacement, Bruno Genesio aura à sa disposition un groupe au complet avec notamment les retours d'Arthur Theate et de Martin Terrier. Reste à savoir si ces derniers seront titulaires dès le coup d'envoi de la rencontre.

Bruno Genesio optimiste après le FC Lorient

Malgré la défaite des Rouge et Noir sur la pelouse de Lorient dimanche dernier, Bruno Genesio est optimiste avant d'affronter le Panathinaïkos. L'entraîneur du Stade Rennais a apprécié la prestation de son équipe en première période, et souhaite voir la même chose ce jeudi soir. "J'ai vu une équipe comme j’aime la voir et ce sera le principal objectif du match de jeudi, que mon équipe joue l’esprit libéré pour gagner des matchs. Qu’elle prenne des initiatives et non pas qu’elle joue pour ne pas perdre et ne pas rater." Reste à savoir si les Bretons parviendront à se sortir de cette mauvaise passe et ramener les trois points en Bretagne.