Gennaro Gattuso a trouvé un petit bémol à la victoire convaincante de l’OM face à l’AEK Athènes (3-1). Il regrette le manque de vigilance de ses joueurs.

OM : Gennaro Gattuso déplore le manque de vigilance de ses joueurs

C’est une soirée réussie pour l’Olympique de Marseille qui est parvenu à s’imposer face à l’AEK Athènes (3-1) lors de la 3e journée de Ligue Europa. L’OM a enfin remporté sa première victoire dans la compétition et a pris les commandes de son groupe avec 5 points. Toutefois, ce résultat positif a été entaché par quelques regrets. Malgré ce succès à domicile, il subsiste un sentiment d'inachevé et des aspects à améliorer au sein de l'équipe marseillaise.

Tout d'abord, l'OM n’a pas su profiter de sa supériorité numérique en premier mi-temps pour accentuer son avance au score face à l'AEK Athènes. Malgré une nette domination, les Marseillais n'ont pas réussi à creuser l'écart comme ils l'auraient souhaité. Ensuite, le début de la seconde période a été marqué par un moment de relâchement et d’errances défensives, où l'OM a encaissé un but égalisateur des Grecs. Ce manque de vigilance suscite des interrogations.

À l’issue de la rencontre, Amine Harit a notamment souligné la nécessité de « travailler sur les entames de match ». Cet avis est partagé par Gennaro Gattuso, qui estime que ces moments-clé posent problème à l'équipe phocéenne et devront être améliorés. L’entraîneur de l’OM a d’ailleurs observé des similitudes entre ce match et la récente défaite contre l'OGC Nice (1-0), surtout en ce qui concerne le pressing. Il a expliqué que son groupe avait bien maîtrisé la première période. Cependant, en seconde période, les mêmes erreurs se sont répétées. L'adversaire a changé son approche tactique, et l'OM a eu du mal à s'y adapter.

Gennaro Gattuso prévoit des changements tactiques

Gennaro Gattuso précise que l'unique but de l'AEK Athènes est venu d'un pressing mal exécuté de la part des joueurs phocéens, qui ont laissé trop d'espace à l'adversaire. Pour lui, l'équipe devra améliorer sa lecture du jeu et sa réactivité face aux changements tactiques de l’équipe adverse. « En deuxième période, on a fait les mêmes erreurs qu'à Nice. Ils ont changé de pressing et on a fait des erreurs. On aurait dû jouer plus large », a-t-il déclaré en fin de match.

Malgré la brillante victoire contre l’AEK Athènes, Gennaro Gattuso est conscient que des ajustements sont nécessaires pour permettre à l'Olympique de Marseille de maintenir sa dynamique positive dans la compétition. Les supporters espèrent que ces ajustements seront concluants ce dimanche face à l’OL, avant le match retour contre l’AEK Athènes dans deux semaines.