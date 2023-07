Annoncé comme l’un des repreneurs de l’Olympique de Marseille si Frank McCourt se décidait à conclure la Vente OM, le groupe CMA-CGM a enflammé la toile.

Vente OM : CMA-CGM prêt à dégager Frank McCourt de Marseille ?

De principal sponsor maillot, le groupe CMA-CGM va-t-il devenir le prochain propriétaire de l’Olympique de Marseille ? Alors que la Vente OM fait l’actualité sur la Canebière, le patron de l’entreprise française a enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures. Effectif depuis ce samedi 1er juillet, le partenariat majeur noué entre le club olympien et la société maritime marseillaise, CMA-CGM, débute de façon plutôt singulière. Malgré la visibilité offerte par la présence de son logo à l’avant des maillots des joueurs de l’OM durant deux ans, le leader mondial du transport maritime et de la logistique déploie la collaboration dans les airs, par l’habillage de son cargo aux couleurs marseillaises.

En effet, Rodolphe Saadé a affiché sa passion de Marseille sur un avion et un bateau de son entreprise avec le message suivant : « Hisser haut nos valeurs communes ! Notre avion CMA-CGM AIR CARGO arbore lui aussi désormais fièrement les couleurs de l’OM. Un symbole audacieux où l'aviation rencontre le football, manifestant notre fierté et notre soutien. Allez l'OM ! » Il n’en fallait pas plus pour susciter de nombreuses réactions de la part des supporters de l’OM, qui ont demandé au patron de l'entreprise de passer à l’offensive pour racheter le club des mains de Frank McCourt.

« J'espère que vous aurez l'influence pour dégager McCourt et pour que ce club décolle enfin avec des investisseurs ambitieux. On se doit d'avoir un club digne de ce nom et aussi digne de l'ambition de votre entreprise marseillaise », a notamment répondu un fan de l’OM. Pour rappel, Marcelino, le nouvel entraîneur, et ses joueurs reprennent l’entraînement demain, en attendant que se décante le dossier Vente OM.