Devenu indispensable dans le système de jeu du PSG, le milieu de terrain Manuel Ugarte n'est pas pour autant l’unique option à son poste pour Luis Enrique.

Mercato PSG : Danilo Pereira plébiscité au milieu de terrain

Recruté cet été en provenance du Sporting Portugal contre un chèque de 60 millions d’euros, Manuel Ugarte s’est rapidement imposé comme le nouveau maître du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Travailleur infatigable, l’international uruguayen est le joueur qui récupère le plus de ballon au sein de l’effectif parisien. Généreux, hyperactif, combatif et pertinent dans l’utilisation du ballon, le compatriote de la légende Edinson Cavani est assurément l’une des recrues estivales les plus performantes de ce début de saison.

À tel point que le joueur de 22 ans est désormais considéré comme un élément indispensable dans l’effectif parisien. Pour autant, en cas de pépin physique de Manuel Ugarte, Luis Enrique peut se targuer de disposer d’une vraie alternative à son poste. Il s’agit de Danilo Pereira. Cette semaine, la presse portugaise a rendu un véritable hommage au milieu de terrain du Paris SG, utilisé dans un rôle de sentinelle devant la défense avec sa sélection. Titularisé face à la Bosnie Herzégovine lundi soir, le joueur de 32 ans s’est montré intraitable dans la récupération et a cassé des lignes pour éclairer le jeu de la Seleçao.

Défensivement, le compatriote de Cristiano Ronaldo a été très solide, permettant notamment « aux attaquants de briller en étant très sûrs sans le ballon. Il a récupéré plusieurs ballons, car il était toujours bien placé pour désarçonner les Bosniaques », écrit Record. « Un géant de la défense qui a empêché toute velléité bosniaque », ajoute A Bola. Satisfait des performances de son numéro 15, mais surtout de son attitude, le champion de France en titre serait enclin à lui offrir un nouveau bail.

Le Paris SG veut prolonger le contrat de Danilo Pereira

Arrivé à l’été 2020 dans le cadre d’un prêt payant de 4 millions d’euros, Danilo Pereira a convaincu le Paris Saint-Germain de lever son option d’achat au bout de douze mois. Depuis juillet 2021, l’ancien joueur du FC Porto appartient donc au PSG après le paiement de 16 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le natif de Bissau pourrait rester encore un peu plus longtemps dans la Ville Lumière.

En effet, selon les renseignements du compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités, Luis Campos et les dirigeants parisiens ont prévu de rencontrer prochainement les représentants de Danilo pour évoquer une prolongation de contrat. Une bonne nouvelle pour le joueur qui a déjà exprimé son souhait de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu.