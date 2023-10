Malgré avoir concédé l'ouverture du score sur la pelouse du Stade Rennais, le RC Strasbourg a ramené un bon match nul. De quoi satisfaire Patrick Vieira.

RC Strasbourg : Le RCSA ramène un bon point de Rennes

Le RC Strasbourg a réussi à stopper l'hémorragie dimanche au Roazhon Park. Sur une série de trois défaites consécutives en championnat, le RCSA n'était clairement pas favori en arrivant sur la pelouse bretonne. Rapidement menés au score, les Alsaciens n'ont pas lâché, et ont tenu bon défensivement, avant d'être récompensés en fin de rencontre grâce à Lebo Mothiba (81e).

Grâce à ce point arraché dans les dix dernières minutes, le RC Strasbourg remonte à la 14e place, et se redonne un tout petiti peu d'air avant la réception de Clermont et le déplacement à Brest le 12 novembre prochain.

Patrick Vieira très fier de ses joueurs

Ce déplacement à Rennes était également très important pour l'avenir de Patrick Vieira. une quatrième défaite consécutive aurait pu mettre en péril sa place au poste d'entraîneur du RCSA. Finalement, ses joueurs ont fait le boulot, et l'ex-international français était satisfait à l'issue de la rencontre.

"Je suis satisfait de ce point pris. C’est un point qui amène un peu de confiance. Il y a de la solidarité, tout le monde est concerné. C’était important de stopper l’hémorragie. On réussit à mettre un petit pansement. On a montré de la personnalité. Maintenant, il faut confirmer sur le prochain match. On a encore plusieurs choses à améliorer. C’est une satisfaction de prendre un point ce soir. On fait une bonne entame de match avec une occasion pour marquer. Après le but de Rennes, ça a été compliqué. Mais il y a eu cette unité qui nous permet de revenir."