Même s’il a peu joué avec le RC Lens cette saison, Neil El Aynaoui séduit par son état d’esprit et attend patiemment sa première titularisation.

RC Lens : Neil El Aynaoui, une pépite qui progresse

Arrivé cet été en provenance de l’AS Nancy, Neil El Aynaoui éprouve des difficultés à se faire une place au RC Lens. Ses débuts sous le maillot lensois ont été marqués par une suspension face à son ancien club, Nancy, qui l’a privé des cinq premiers matchs des Sang et Or. Cependant, le milieu de terrain marocain répond toujours présent lorsqu’il est sollicité par son entraîneur Franck Haise.

Lors du match contre le FC Nantes ce samedi, Neil El Aynaoui a une fois de plus prouvé sa capacité à faire la différence. Entré en jeu à la 78e minute, il s'est rapidement imposé dans le jeu. Le point d'orgue de sa performance a été son but dans les derniers instants du match, scellant ainsi la victoire 4-0 du RC Lens face aux Canaris. Le jeune milieu de terrain a décrit le moment de son but avec enthousiasme. « J’ai compris que Ruben Aguilar allait la mettre au premier poteau, Oscar Cortes a un peu manqué sa frappe et ça m'est revenu », a-t-il déclaré en zone mixte.

Neil El Aynaoui préfère temporiser sur sa titularisation

Cette réaction montre la confiance dont il fait preuve sur le terrain et sa capacité à saisir les opportunités qui se présentent à lui. Après un passage en équipe réserve, Neil El Aynaoui semble enfin prêt à franchir à un nouveau cap et a montré qu'il a sa place dans le onze de départ de Frank Haise. Interrogé sur la possibilité de devenir un titulaire au RC Lens, le jeune joueur de 22 ans préfère temporiser et a exprimé sa gratitude envers son entraîneur pour les opportunités qui lui sont offertes.

« Je prends ce que l’on me donne, je ne suis pas pressé, je suis déjà très content d’entrer en jeu », a-t-il ajouté. Jusqu’ici, Neil El Aynaoui a participé à cinq matchs de Ligue 1 avec le RC Lens pour aucune titularisation. Néanmoins, sa montée en puissance progressive suggère qu'il pourrait bientôt prétendre à une place de titulaire dans le onze de départ des Sang et Or.