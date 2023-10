À quatre jours de la réception de Montpellier pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Luis Enrique, le coach du PSG, a reçu une bonne nouvelle.

PSG : Marco Asensio de retour à l’entraînement collectif

Au lendemain de sa précieuse victoire à Brest (3-2), à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a récupéré Marco Asensio. Victime d’un traumatisme à un pied début septembre, l’ancien milieu offensif du Real Madrid poursuit sa convalescence. Et le quotidien Le Parisien précise que le partenaire de kylian Mbappé a retrouvé ses coéquipiers au Campus PSG pour la séance collective de ce lundi. Après environ deux semaines à travailler individuellement, Marco Asensio a fait un pas de plus vers son retour à la compétition.

Absent du groupe parisien depuis tout ce temps, l’ancien coéquipier de Keylor Navas n'a pas participé à toute la séance du jour. En effet, selon nos confrères du média francilien, le joueur de 27 ans a donc retrouvé ses coéquipiers « de manière partielle à l’entraînement collectif. » Une séance durant laquelle Asensio n’aurait « ressenti aucune gêne particulière. » Suffisant pour le voir contre Montpellier HSC en début de weekend prochain ?

Marco Asensio apte pour la réception de Montpellier

Touché au pied avec l'équipe d'Espagne début septembre lors d'un déplacement en Géorgie (7-1), Marco Asensio était censé être absent un mois environ, mais sa convalescence a duré un peu plus longtemps. Le compatriote de Luis Enrique ne ressent plus aucune douleur et va donc reprendre tout doucement l'entraînement avant d'espérer retrouver la compétition. D’après Le Parisien ce ne devrait pas intervenir lors de la réception de MontpellierHSC, vendredi soir, ni pour le voyage à Milan le mardi suivant.

Officiellement, il ne reste donc plus que trois joueurs à l'infirmerie : Keylor Navas et ses douleurs lombaires, Presnel Kimpembe qui se remet de sa rupture du tendon d'Achille et Nuno Mendes qui attaque sa rééducation après son opération à la cuisse droite. Légèrement touché aux adducteurs et absent lors du voyage à Brest, le capitaine parisien Marquinhos devrait très rapidement retrouver les terrains puisqu'il n'était que laissé au repos ce dimanche. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique et le PSG.