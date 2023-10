En marge de la cérémonie du 67e Ballon d’Or, Philippe Diallo a commenté les incidents survenus dimanche avant l’Olympico entre l’OM et l’OL. Le président de la FFF a eu des mots forts.

Philippe Diallo : « C’est un scandale, une honte »

Invité de la cérémonie du Ballon d'Or, ce lundi soir au théâtre du Châtelet, le président de la Fédération française de Football, Philippe Diallo, a réagi avec fermeté aux incidents survenus dimanche soir à Marseille lors de la rencontre entre l’OM et l’OL. Le patron du foot français assure que des mesures importantes seront prises à l’avenir.

« C’est un scandale, une honte ! C'est vraiment l'image déplorable de voyous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne laissera pas faire. Moi je ne veux pas que le football soit la proie de ces voyous qui ternissent notre image. On va tout mettre en oeuvre avec les pouvoirs publics, la police et la justice pour éradiquer définitivement ce phénomène qui fait honte à notre pays », a annoncé Philippe Diallo au micro de La Chaîne L’Équipe. Le sélectionneur des Bleus a également commenté ces incidents.

Deschamps : « C'est horrible d'avoir de telles images »

Lui aussi présent au Théâtre du Châtelet, Didier Deschamps a envoyé un message à Fabio Grosso, qui a été touché au visage alors qu’il se trouvait dans le car de l’OL. « C’est horrible de voir de telles images, on n’a pas envie de les voir et encore mois de les revoir. Malheureusement, c’est arrivé. J’ai une pensée pour Fabio et son adjoint, qui ont été blessés. On va parler du football à travers ce qu’il s’est passé, ce n’est pas une bonne chose. Ça nuit à l’image que doit véhiculer le football », a lancé le sélectionneur des Bleus sur La Chaîne L’Équipe.