Une signature se profile à Toulouse FC. Le club va offrir une prolongation de contrat à un jeune joueur très prometteur, lancé cette saison en Ligue 1.

Guillaume Restes, N°1 avec Toulouse FC et les Espoirs de France

Toulouse FC est plus que jamais convaincu du talent et de la progression de Guillaume Restes (18 ans). Le gardien de but formé au club bénéficie de la confiance totale de Carles Martinez, le nouvel entraineur des Toulousains. Il est ainsi le portier N°1 du TFC cette saison, malgré son jeune âge. Il a disputé les 10 journées de Ligue 1 en entier, pour 13 buts encaissés et 2 clean sheet. Et ce n’est pas tout ! Guillaume Restes a également pris part aux 3 matchs de la phase de poule de la Ligue Europa, en intégralité.

Grâce à ses performances avec Toulouse FC, Guillaume Restes a attiré l’attention de Thierry Henry qui l’a sélectionné lors des quatre derniers matchs de l’Équipe de France U21. Le dernier rempart du TFC était titulaire avec les Bleuets. D'abord en amical contre le Danemark (4-1) et lors des éliminatoires de l'Euro U21, face à la Slovénie (4-0), la Bosnie (2-1) et Chypre (9-0).

Mercato Toulouse FC : Guillaume Restes va prolonger jusqu'en 2028

Le natif de Toulouse sera récompensé de son début de saison remarquable et ses prestations satisfaisantes, tant avec les Violets qu'avec les Espoirs de France. Comme l’annonce L’équipe, les décideurs de club de la Ville Rose négocie une prolongation de contrat pour leur jeune gardien de but. Il devrait rallonger son contrat initial, allant jusqu’en 2026, de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’à fin juin 2028, d’après les indiscrétions du quotidien sportif.

