Alors que la direction du PSG espère boucler la signature d’un jeune milieu offensif allemand cet hiver, Chelsea a pris les devants dans ce dossier.

Mercato PSG : Chelsea en pole position pour Florian Wirtz

Très actif lors du dernier mercato estival en bouclant l’arrivée d’une dizaine de renforts, le Paris Saint-Germain envisage envisage encore de frapper un joli coup lors de la prochaine fenêtre de transferts. La direction du PSG souhaite surtout attirer un nouveau latéral gauche en janvier 2024 afin de compenser la longue blessure de Nuno Mendes. Mais ce n’est pas tout. Les dirigeants parisiens espèrent également attirer un nouveau renfort dans l’entrejeu.

Pour ce faire, plusieurs pistes sont explorées par la cellule de recrutement du PSG et l’une d’entre elles mène à Florian Wirtz. Très agile, doté d’une bonne lecture de jeu et d’un sens du but bien aiguisé, le milieu offensif du Bayer Leverkusen fait rêver le Paris Saint-Germain, comme l’a récemment indiqué Mundo Deportivo. Cependant, le PSG n’est pas le seul club intéressé par le profil prometteur du jeune prodige allemand de 20 ans. De grosses écuries européennes comme le Bayern Munich et le FC Barcelone sont aussi sur ses traces. Et c’est bien Chelsea qui semble avoir pris de l’avance sur ses concurrents.

100 millions d'euros pour Florian Wirtz

Comme le précise le quotidien espagnol SPORT, le club londonien a intensifié ces derniers jours ses contacts avec le Bayer Leverkusen en vue de conclure un accord. Face à la convoitise grandissante autour de Florian Wirtz, les Blues souhaitent rapidement finaliser cette affaire dès cet hiver. Ils entretiennent de bonnes relations avec le club allemand depuis le transfert de Kai Havertz en 2020, ce qui devrait faciliter les négociations. Reste à savoir quelle sera la réaction du PSG et des autres courtisans dans ce dossier.

Quoi qu’il en soit, le club déterminé à boucler la signature de Florian Wirtz devra faire preuve de persuasion et de grande générosité pour mener à bien cette opération. Le Bayer Leverkusen attendrait pas moins de 100 millions avant de céder sa pépite très convoitée sur le marché des transferts. Les différents prétendants sont prévenus.