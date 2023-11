L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM avait fait plaisir à plus d’un supporter du club phocéen, même si cette arrivée a favorisé le départ du très apprécié Alexis Sanchez. Les attentes placées en l’attaquant gabonais ne sont cependant pas comblées. Retour sur un début manqué de l’ancien Stéphanois.

Aubameyang est-il vraiment déjà fini ?

Le nom de Pierre-Emerick Aubameyang résonne encore dans les stades de Ligue 1 pour son passage remarqué à l’As Saint-Étienne. Chez les Verts qui ont lancé la carrière de l’ex-jeune du Milan AC, on peut dire qu’il y a été une bien meilleure affaire qu’à l’OM.

Aubameyang était très vite devenu un joueur incontournable à Sainté, surtout lors de sa dernière saison avant de rejoindre le Borrusia Dortmund où il est devenu un joueur de haut niveau européen, inscrivant jusqu’à 141 buts en 213 matchs. Arsenal s’est ensuite positionné pour l’attirer en Premier League avec une certaine réussite. Ses passages en Ligue 1, Bundesliga puis Premier League ont longtemps maintenu haut sa cote. Pour preuve, le FC Barcelone se l’offrira lui aussi pour une saison avant son départ à Chelsea.

Le statut de joueur de top niveau de Pierre-Emerick Aubameyang n’est donc plus à refaire et c’est ce qui a suscité beaucoup d’enthousiasme à son arrivée à l’OM. Mais ses débuts au club phocéen n’ont pas été simples. Entre une comparaison permanente avec Alexis Sanchez et un coach démissionnaire, l’ex de l’ASSE ne savait réellement pas sur quel pied danser à Marseille.

La pression du Vélodrome si particulier ne lui a pas vraiment facilité les choses en 14 matchs toutes compétitions confondues. Il n’a enregistré que 5 buts, ce qui dans le fond n’est pas mal, mais les Phocéens aimeraient qu’ils prennent plus de place dans leur système de jeu offensif, garanties qu’il tarde encore à donner malgré la présence de Gennaro Gattuso sur le banc olympien.

OM : Vitinha pour sauver Aubameyang ?

La première partie de saison d’Aubameyang est si compliquée que les supporters trouvent en Vitinha l’homme qui pourrait sauver l’attaque de l’OM cette saison. La très remarquable prestation du portugais lors du match victorieux de l’Olympique de Marseille face à l’AEK Athènes (3-1) en Champions League donne des idées pour nourrir une telle concurrence.

Même si Gennaro Gattuso dit ne pas chercher à créer la rivalité entre les deux joueurs Aubameyang et Vitinha, cette concurrence, qui va décharger l’ancien Gunner des responsabilités qu’il a du mal à assumer, pourrait s’avérer utile dans la seconde partie de la saison. La pression qui semble forte sur les épaules du Gabonais pourrait retomber si une partie de la forte attente du public est reportée sur un autre joueur. Libéré, Aubameyang pourrait devenir un tout autre joueur au grand bonheur des supporters marseillais.