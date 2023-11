Cela fait déjà plus de 2 ans que le duo Roland Romeyer et Bernard Caïazzo a annoncé la possible Vente de l’ASSE. Après plusieurs positionnements infructueux de candidats au rachat de l’AS Saint-Étienne, un groupe d’investisseurs français serait désormais en pole position pour la reprise du club stéphanois.

Vente ASSE : des Investisseurs français bientôt propriétaires du club ?

Malgré sa présence en Ligue 2 BKT, l’ASSE qui est un des plus grands clubs de foot de France intéresse toujours. Si Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont fait part de leur intention de vendre le club en 2021, celui-ci n’avait pas fait l’objet d’offres jugées sérieuses par la banque d'affaires KPMG chargée de sa vente.

Sauf que depuis décembre 2022, un pool d’investisseurs français s’était proposé pour racheter l’ASSE et avait même fait une offre acceptée par les deux propriétaires. L’affaire ne sera pourtant pas conclue à cause de blocages intervenus plus tard dans le processus de rachat de l’AS Saint-Étienne. Malgré le temps qui passe, ce groupe d’investisseurs désireux de racheter le club reste toujours actif sur le dossier.

Ce groupe d’investisseurs avec qui les actuels propriétaires pourraient boucler la vente de l’ASSE est un ensemble de jeunes entrepreneurs à succès dans leur domaine. Des liens étroits de certains membres de ce groupe avec des entreprises du CAC 40 sont mis en avant. Ils pourraient débourser jusqu’à 80 millions d’euros pour le rachat et la relance de l’As Saint-Étienne.

Une bataille entre français et américains pour l'AS Saint-Étienne ?

Même si aucune communication des actuels dirigeants ne laisse penser que le dossier avance, des informateurs proches du club estiment qu’une décision ne devrait plus tarder à tomber sur cette proposition de ce groupe d’investisseurs français. La fibre patriotique serait brandie par ses entrepreneurs engagés dans le processus de rachat de l’ASSE. Ils seraient blindés de bonnes intentions, notamment la volonté de repositionner le club dans le top 5 de Ligue 1 dans les années à venir.

La bataille pour la vente de l’ASSE est donc relancée et elle pourrait être rude puisque Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pencheraient eux pour l’arrivée d’investisseurs étrangers. Ils s’étaient même rendu dans les pays du Golf dans l’espoir de trouver de riches hommes d’affaires capables d’injecter de l’argent frais dans la revitalisation du club. Si cette mission n’avait pas connu de succès, ils seraient, avec la banque d’affaires KPMG, favorables à l’arrivée d’Américains dans le processus de vente de l’ASSE. Ces derniers pourraient donc faire mordre la poussière au groupe de nationaux intéressés par le rachat du club stéphanois.