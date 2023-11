L’OM accueille samedi le LOSC lors de la 11e journée de Ligue 1. Découvrez la compo de Gennaro Gattuso avec un important retour en défense centrale.

OM : Samuel Gigot de retour, Gennaro Gattuso veut étouffer le LOSC

Quelques jours après le report de l’Olympico et les violents événements survenus à proximité du stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir le LOSC ce samedi (21h), pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Une journée particulière pour l’OM qui souhaite s’imposer à domicile afin de vite oublier les événements dramatiques survenus le week-end dernier aux abords du stade.

Neuvième de Ligue 1 à huit points du podium, le club phocéen devra impérativement battre le LOSC dans le but de remonter au classement et de se rapprocher de son objectif de la saison qui est de décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Mais cette mission ne sera pas chose facile face à des Lillois qui occupent actuellement la quatrième place de Ligue 1. Autant dire que cette rencontre revêt une importance capitale pour les deux équipes.

Pour la réception du LOSC, Gennaro Gattuso sera par ailleurs contraint d’effectuer quelques aménagements dans son onze de départ. Ayant repris l’entraînement collectif ce jeudi, Pau Lopez devrait reprendre son poste dans les buts phocéens. De retour dans le groupe de l’OM après plusieurs semaines d’absence, Samuel Gigot devrait lui aussi débuter contre Lille. En raison de l’indisponibilité de Leonardo Balerdi (suspendu), le défenseur français sera a priori aligné dans l’axe de la Défense aux côtés de Chancel Mbemba.

Pierre-Emerick Aubameyang aligné, Vitinha sur le banc

Les inamovibles Jonathan Clauss et Renan Lodi occuperont probablement les couloirs droit et gauche de l’OM. Le milieu de terrain sera sans doute composé de Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia et Valentin Rongier. L’attaque de l’OM connaitra aussi quelques changements tactiques, notamment au poste d’avant-centre.

Laissé sur le banc de touche lors de la victoire contre l’AEK Athènes (3-1) en Ligue des champions, Pierre-Emerick Aubameyang devrait débuter face au LOSC, au détriment de Vitinha. L’attaquant gabonais devraêtre épaulé par Ismaïla Sarr et Amine Harit en attaque. Quoi qu’il en soit, l’OM devra s’imposer face au LOSC afin de faire le plein de confiance avant un déplacement périlleux à Athènes jeudi prochain.

La composition probable de l'Olympique de Marseille contre Lille

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : J. Clauss, C. Mbemba, S. Gigot, R. Lodi

Milieux de terrain : J. Veretout, G. Kondogbia, V. Rongier (cap.)

Attaquants : I. Sarr, Aubameyang, A. Harit.