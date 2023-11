Reporté suite à des incidents, qui ont conduit à une blessure de Fabio Grosso, le premier Olympico de la saison entre l'OM et l'OL sera rejoué en décembre.

OM-OL : Le Classico reporté au 6 décembre

Quatre jours après les incidents survenus à Marseille en marge du match de clôture de la 11e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’OL, la commission des compétitions de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a livré son verdict ce jeudi. Après avoir analysé les raisons de la demande d’annulation de la part des Lyonnais, l’instance a décidé de reporter la rencontre au 6 décembre prochain. Les modalités d'organisation de la rencontre sont toutefois mises en délibérées et définies ultérieurement, à en croire les informations obtenues par RMC Sport. Il reste donc encore à déterminer si le prochain Olympico se jouera au Vélodrome ou sur un terrain neutre comme le souhaite la direction de l’Olympique Lyonnais.

L’OL ne veut pas rejouer au Vélodrome contre l’OM

Dimanche soir, alors que le bus de l’Olympique lyonnais filait en direction du Vélodrome pour la clôture de la 10e journée de Ligue 1, le véhicule des hommes de Fabio Grosso a été caillassé. Munis de différents projectiles, les supporters de l’OM ont fait exploser deux vitres du car transportant les Lyonnais, blessant au passage Fabio Grosso au visage. L’entraîneur lyonnais a dû notamment se faire poser douze points de suture. Aucune sanction n’a été prise à l’encontre du club de la Canebière, car la commission des compétitions de la LFP n’est pas prononcée à trancher dans pareille situation.

Mieux, la Ligue de Football Professionnel n’a pas non plus prononcé de sanction puisque les faits se sont déroulés en dehors du stade marseillais. Alors que le match a été reportée au 6 décembre, la direction de l’OL a déjà affiché son souhait de jouer sur un terrain neutre. « On va engager un certain nombre de procédures et d’actions pour que le dossier soit traité. Aujourd’hui, les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre », a déclaré Vincent Ponsot, directeur du football de l’OL, dans l'émission OL Night Session, sur OLTV.