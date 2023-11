S'il condamne fermement les violences observées à Marseille avant OM-OL, Bruno Genesio a aussi tenu à défendre l'image de la ville et de ses supporters.

OM-OL : Bruno Genesio défend l'image de Marseille, « cela peut arriver partout »

Au tour de Bruno Genesio de s'insurger. Presque une semaine après les incidents d'OM-OL, l'entraîneur du Stade Rennais a pris la parole à ce sujet. Présent en conférence de presse pour évoquer le déplacement à Nice dimanche, dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1, il s'est dit dégoûté : « Ce ne sont pas des supporters marseillais et il ne faut pas réduire les supporters marseillais à ça. Cela se passe de plus en plus désormais dans tous les stades parce qu’il y a une bande d’idiots, d’abrutis… Je ne sais pas comment les appeler… qui ne sont pas là pour supporter leur équipe » a-t-il d'abord lancé dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Puisque ce sont des supporters phocéens qui sont à l'origine des premiers incidents, avec le bus de l'OL caillassé et le visage de Fabio Grosso en sang, la ville de Marseille a vu son image être salie. Dans ce contexte, Bruno Genesio veut mettre les choses au clair : « Il ne s’agit pas aujourd’hui de taper sur Marseille parce que cela s’est passé à Marseille. Cela peut arriver partout. Ce qu’il faudrait maintenant c’est que ces gens-là soient sanctionnés de manière exemplaire et très dure. Ils n’ont plus rien à faire aux abords d’un stade [...] » a-t-il tancé.

Un soutien à point nommé avant un OM-LOSC à haute tension

Le soutien de Bruno Genesio arrive à point nommé pour la ville de Marseille et ses « vrais » supporters. Ce samedi, l'OM (9ème, 12 pts) de Gennaro Gattuso accueille le LOSC (4ème, 18 pts) dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Un match qui ne verra pas les 250 supporters nordistes, privés de déplacement selon Le Parisien.

Un choix du ministère de l'Intérieur, vécu comme un coup de poignard par la direction du club de Lille. « Le club se montre extrêmement surpris de cette décision prise par le ministère de l’Intérieur, et plus particulièrement son timing » a-t-elle communiqué. En effet, le verdict a été rendu vendredi mais ce n'est pas tout. Les dirigeants ne se doutaient pas de l'interdiction, ayant reçu la garantie d'un renforcement de la sécurité pour accueillir les supporters lillois.