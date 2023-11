En quête d’un nouveau directeur sportif, l’OM peine à trouver un accord pour l’arrivée de Mehdi Benatia. Les négociations s’avèrent difficiles.

Mercato OM : Mehdi Benatia, un feuilleton qui traîne en longueur

L’Olympique de Marseille connait un début de saison très mouvementé aussi bien sur le terrain qu’en interne. Suite à la réunion tumultueuse avec les groupes de supporters durant le mois de septembre, la direction de l’OM a enregistré plusieurs démissions successives. Après Marcelino et Javier Ribalta, David Friio a, lui aussi, décidé de quitter le navire phocéen. Son départ est déjà acté en interne. Le dirigeant français a laissé un vide difficile à combler.

Pour le remplacer, la direction de l’OM a jeté son dévolu sur Mehdi Benatia. L’ancien défenseur marocain est même considéré comme le grand favori pour occuper ce poste stratégique. Les discussions ont déjà débuté entre les deux parties afin de finaliser cette affaire. L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas est ainsi bien parti pour faire son grand retour à l’OM, où retrouvera Pablo Longoria, qu’il a connu à la Juventus, entre 2016 et 2018.

Les deux hommes entretiennent de bonnes relations, ce qui facilite les négociations. Sauf qu’un obstacle bloque son arrivée à Marseille. Mehdi Benatia exerce toujours l’activité d’agent de joueurs et représentant notamment Azzedine Ounahi. Pour éviter un conflit d’intérêts et de possibles sanctions à l’OM, le Marocain devra arrêter son métier d’agent. Et c’est là que les choses se compliquent.

L'Olympique de Marseille insiste pour Mehdi Benatia

Jusqu'ici, Mehdi Benatia n’a toujours pas abandonné son métier pour rejoindre l'Olympique Marseille. Sa situation se décante tellement lentement que le doute gagne rapidement du terrain sur sa future venue à l’OM. Si son recrutement venait finalement à capoter, un deuxième candidat italien, maniant parfaitement la langue de Molière, serait même étudié en interne.

Mais La Minute OM assure que les dirigeants phocéens travaillent toujours en coulisse sur le dossier Mehdi Benatia afin de régler les aspects juridiques lié à son activité d’agent. Même si les négociations traînent en longueur, Pablo Longoria et la direction de l’OM restent confiants quant à la finalisation de sa signature. Mehdi Benatia rejoindra ainsi le club phocéen que lorsque tout sera signé pour mettre fin à ses différents mandats en tant qu’agent de joueur. Les tractations se poursuivent entre les différentes parties.