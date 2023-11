Les négociations secrètes entre Frank McCourt et les Saoudiens autour de la vente OM se poursuivent avec une possible finalisation en début d’année 2024.

Vente OM : Les négociations s’accélère entre Frank McCourt et les Saoudiens

Cela fait plus de trois ans que les alertes autour d’une future vente de l’Olympique de Marseille apparaissent dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Face à toutes ces spéculations, Frank McCourt est toujours monté au créneau pour assurer que son « OM n’est pas à vendre ». Pourtant, la situation semble avoir évolué ces derniers mois, laissant planer la possibilité d’un changement de propriétaire à l’OM.

Plusieurs instigateurs de la vente OM, dont Romain Molina, assure en effet que les récents événements survenus à l’Olympique de Marseille, combinés aux résultats sportifs décevants du club, ont influencé la décision du milliardaire américain qui parait désormais plus ou moins ouvert à une possible cession de son bien. Cette évolution a aiguisé l'appétit de l'Arabie saoudite, déterminée à investir dans un grand club européen.

Le royaume saoudien s’est rapidement manifesté pour une éventuellement acquisition de l’OM, via divers intermédiaires. Des émissaires français, indirectement impliquées dans la vente OM, se sont récemment rendus à Riyad en vue de faciliter cette transaction. D’ailleurs, le journaliste de Canal+, David Berger, confirme l’existence des négociations entre Frank McCourt et les autorités saoudiens et assurent qu’elles avancent dans la bonne direction. « Tout se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servi à accélérer la chose » a-t-il déclaré lors du Late Sport 36.

Un timing fixé pour le rachat de l'Olympique de Marseille

Même s’il ne s’oppose pas totalement à la cession de son OM, Frank McCourt se montre tout de même très exigeant dans les négociations. Selon la source, le natif de Boston attend pas moins de 400 millions d'euros pour la vente de l’Olympique de Marseille. Ces demandes excessives freinent pour le moment l’aboutissement de cette opération. Les différentes parties dans les négociations devront sans doute trouver un compromis afin que cette opération aboutisse. Cette possibilité n’est pas à exclure.

David Berger souligne ainsi que le rachat du club phocéen par l’Arabie saoudite pourrait être conclu dès le début de l’année 2024. « On en parle très, très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Ce serait peut-être pour janvier », a-t-il ajouté, persuadé que la possible vente de l’OM aux Saoudiens est imminente . Reste maintenant à voir si effectivement, Frank McCourt passera la main à des investisseurs plus fortunés en plein milieu de saison. Si tel est le cas, les supporters marseillais se mettront à frissonner cet hiver, car l’arrivée des Saoudiens permettra à l’OM de basculer dans une autre dimension.

Les dirigeants de l’Arabie saoudite auraient déjà un plan ambitieux pour relancer l’équipe phocéenne avec l’implication de Zinédine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid aurait déjà donné son accord pour rejoindre Marseille en cas de rachat du club par les Saoudiens. Il aurait déjà obtenu la promesse de recevoir une enveloppe de 300 millions d’euros pour son premier recrutement sur le banc phocéen. Cependant, il est important de rappeler que la vente de l'OM n'est pas encore officielle. De nombreux détails devront encore être réglés.