Alors que le FC Nantes traverse une période difficile en championnat, la direction nantaise vient de boucler l’arrivée de deux nouvelles recrues en interne.

Mercato FC Nantes : Waldemar Kita renforce sa cellule de recrutement

Deux nouvelles recrues ont rejoint récemment l’effectif du FC Nantes. Il ne s'agit pas de nouveaux joueurs, mais de scouts qui viennent renforcer la cellule recrutement du club nantais. Le président des Canaris, Waldemar Kita, avait déjà fait part de son intention de renforcer ce département et il est passé à l’action.

La direction du FC Nantes vient en effet de boucler la signature de deux nouveaux scouts qui seront attachés à l'équipe première et seront chargés de repérer de futurs éléments susceptibles d'intégrer le groupe de Pierre Aristouy dans les mois à venir. D’ailleurs, l’une de ses recrues vient d’officialiser sa venue chez les Jaunes et Verts. Il s’agit d’Alexandre Ambroziewicz.

Alexandre Ambroziewicz confirme sa venue au FC Nantes

Alors que la nouvelle circulait dans les médias ces derniers jours, Alexandre Ambroziewicz est finalement sorti du silence. Via les réseaux sociaux, le recruteur de 31 ans, basé à Lille, a partagé sa joie de rejoindre le FCN . « Cela fait plusieurs semaines que je ne poste plus rien et la raison est que je suis Senior Scout au FC Nantes depuis le mois de septembre. Merci au club et surtout à Baptiste Drouet pour la confiance accordée et l’opportunité d’apporter mes compétences. On est Nantes », a-t-il posté sur son compte X.

L’autre recruteur, Matthieu Rossi, est aussi un précieux atout pour le FCN. Âgé de 26 ans, il a déjà collaboré avec le club lors du dernier mercato estival. De plus, il travaille pour la célèbre marque Adidas en tant que scout, chargé de repérer les jeunes talents de la région toulousaine. Ces deux nouveaux arrivants sont ainsi chargés d'épauler Baptiste Drouet, le nouveau responsable de la cellule de recrutement au FC Nantes. L'objectif du club est clair : renforcer ce secteur afin d’être plus compétitif sur le marché des transferts et identifier de jeunes talents prometteurs.