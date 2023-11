Pour pérenniser l’avenir du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi et la direction du club de la capitale travaillent pour boucler la signature d’un phénomène français.

Mercato PSG : Le Paris SG attend mars 2024 pour Warren Zaïre-Emery

Contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Warren Zaïre-Emery devrait bientôt signer un contrat longue durée en 2024. Selon les informations obtenues par le journaliste Alexis Bernard, le club de la capitale est dans l’obligation de patienter avant de finaliser la prolongation de son milieu de terrain de 17 ans. Conformément aux règles des instances européennes, le PSG n’est pas autorisé à faire signer un contrat longue durée à Zaïre-Emery qui n’est pas encore majeur. Malgré un accord de principe pour poursuivre leur aventure, les deux parties sont donc tenues de patienter jusqu’en mars 2024, date à laquelle le néo-international français fêtera ses 18 ans.

Nasser Al-Khelaïfi et les siens auront donc la possibilité de lui faire signer un bail de cinq ans, soit jusqu’en juin 2029. Malgré l’intérêt d’autres grands clubs européens comme Manchester City, qui s’est vu refouler par le PSG l’été passé, le Titi a déjà affiché son souhait de s’inscrire dans la durée avec son club formateur. Le Champion de France en titre est donc bien parti pour garder son nouveau joyau français encore pendant longtemps. Une bonne affaire pour les Rouge et Bleu selon un ancien entraîneur du natif de Montreuil.

Abdou Fall fait l’éloge de Warren Zaïre-Emery

Auteur d’une saison étincelante avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery va honorer sa première sélection en équipe de France durant la trêve internationale de ce mois de novembre. Didier Deschamps a retenu le jeune milieu parisien dans sa liste de 23 dévoilé ce jeudi pour les prochains matches des Bleus contre Gibraltar à Nice, le 18 novembre, et la Grèce à Athènes, le 21 novembre. Interrogé par RMC Sport, Abdou Fall, qui a été l'éducateur de Zaïre-Emery pendant dix ans au centre de formation du Paris SG, a dressé un tableau élogieux du numéro 33 de la formation francilienne.

« Un potentiel incroyable, un talent fou et une réelle maturité, avec une capacité à vite comprendre, apprendre et à sauter les étapes (…) il est arrivé en U8, mais il était déjà surclassé avec les U9. Moi, je l’ai eu deux ans après. Il avait 9 ans et il jouait avec des garçons qui avaient 10 ou 11 ans (…) Ce qui en fait un joueur spécial, c’est un mélange de beaucoup de prédispositions pour le très haut niveau (…) C’est aussi un garçon incroyable humainement. Son cerveau tourne très vite. C’est avant tout un énorme talent qui en termes d’état d’esprit a une capacité à se donner au maximum et être hyper sérieux », a expliqué le technicien parisien.