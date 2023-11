Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Reims ce samedi. Pour ce match, Luis Enrique pourra compter un renfort de poids en attaque.

PSG : Marco Asensio dans le groupe contre le Stade de Reims

Jeudi, le Paris Saint-Germain a annoncé le retour à l’entraînement collectif de Presnel Kimpembe après une grave blessure contractée en février dernier, lors d’un Classique face à l’Olympique de Marseille. Mais le défenseur central de 28 ans n’est pas le seul protégé de Luis Enrique à avoir retrouvé le sourire ces dernières heures. En effet, selon les informations du quotidien L'Équipe, Marco Asensio a effectué l’entraînement collectif de jeudi sans ressentir de douleurs à son pied droit, qui l'a écarté de la compétition depuis le 8 septembre avec la sélection espagnole.

Le staff médical du PSG se montre très prudent cette saison concernant les retours de blessures, mais l’ancien milieu offensif du Real Madrid postule à une place dans le groupe des Rouge et Bleu pour le déplacement à Reims pour affronter les hommes de Will Still, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur parisien, qui obtient une option supplémentaire en attaque, où seul Kylian Mbappé sort son épingle du jeu depuis ces dernières semaines.

Luis Enrique salue le retour de Marco Asensio

De retour à l'entraînement après deux mois d'absence, Marco Asensio pourrait retrouver la compétition pour le déplacement à Reims, samedi à 17 heures, au stade Auguste Delaune. Un come-back du milieu offensif qui avait déjà été salué par son entraîneur du Paris Saint-ermain, Luis Enrique, début novembre. « Je suis très content de son retour. Il peut jouer à différents postes, comme faux neuf, dans les couloirs et au milieu. Il est polyvalent. Je peux changer ma tactique en cours de match sans changer de joueur. C’est un joueur qui ne perd pas le ballon même sous le pressing et c’est important pour nous », s’était réjoui le tacticien espagnol en conférence de presse.