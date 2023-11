Christophe Galtier, l’ancien entraîneur du PSG qui a lancé Warren Zaïre-Emery dans le grand bain de la Ligue 1 en août 2022 à Clermont, s’est prononcé sur son explosion.

Galtier pas étonné par la sélection de Zaïre-Emery en équipe de France

Jeudi après-midi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les prochains matches de l’équipe de France contre Gibraltar le 18 novembre à Nice et le 21 novembre contre à la Grèce, à Athènes. Et comme pressenti depuis ces dernières semaines, le sélectionneur des Bleus a convoqué Warren Zaïre-Emery. À seulement 17 ans, le milieu de terrain du PSG franchi une étape dans sa jeune carrière. Surtout qu’avec la blessure d’Aurélien Tchouaméni, il pourrait avoir du temps de jeu et devenir ainsi le plus jeune joueur de l’histoire du football français à disputer un match avec les Bleus. Pas vraiment une surprise pour Christophe Galtier, qui l’a eu sous ses ordres durant une saison au Paris Saint-Germain.

« Ce n’est pas une surprise par rapport aux matches que je le vois faire. Quand tu es titulaire à 17 ans au PSG, c’est normal que le sélectionneur veuille te voir (...) Ça te saute aux yeux. En un an, il a eu une trajectoire supersonique ? Supersonique, c’est vraiment l’adjectif. À lui maintenant d’avoir la capacité de tout encaisser. Mais j’ai peu de doutes, sa personnalité va lui permettre d’absorber tout ça », a confié l’ex-coach du club de la capitale française dans les colonnes de L’Equipe, avant d’évoquer l’intégration fulgurante du natif de Montreuil dans un vestiaire rempli de grosses stars.

Galtier : « Tout coule sur lui. Il n'est pas comme les autres »

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on y voit Warren Zaïre-Emery garder sa même position sur son lit au Campus PSG alors que Kylian Mbappé et d’autres joueurs du Paris Saint-Germain lui sautent dessus pour le féliciter pour sa sélection en équipe de France. Si cette sérénité a fait sourire Thierry Henry, sélectionneur des Espoirs, Christophe Galtier révèle que le Titi « n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un timide, pas un suiveur. Il a de la personnalité (...) Tout coule sur lui. Il n'est pas comme les autres. »

D’ailleurs, le Marseillais de 57 ans avait déjà perçu ce calme et ce talent chez le jeune homme la saison passée. « Au bout de deux-trois mois, tu t’aperçois que tes grands joueurs aiment l’avoir dans leur équipe à l’entraînement (…) Quand tu le mettais avec Kylian, Neymar, Leo, Ramos ou Verratti, ils ne faisaient pas la gueule en le voyant avec la même couleur de chasuble, loin de là », assure Christophe Galtier.