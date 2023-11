Luis Enrique, le coach du PSG, va devoir composer sans deux titulaires face au Stade de Reims, samedi, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1.

PSG : Hakimi et Kolo Muani absents du groupe à Reims

Quatre jours après sa défaite en Ligue des Champions face à l’AC Milan (2-1), le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 avec un déplacement difficile à Reims, à l’occasion de la 12e journée du championnat. L'occasion pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers de se relancer en championnat alors qu'ils pointent encore à la deuxième place derrière l'OGC Nice, leader avec un point d’avance. À la veille de cette rencontre, le Paris SG a dévoilé le groupe convoqué par Luis Enrique.

Alors que Marco Asensio était pressenti pour faire son retour dans le groupe des Rouge et Bleu pour le voyage à Reims, l’attaquant espagnol de 27 ans n’a pas été retenu par Luis Enrique pour affronter les hommes de Will Still. Le successeur de Christophe Galtier devra aussi composer sans Randal Kolo Muani et Achraf Hakimi, tous deux suspendus pour accumulation de cartons jaunes lors des dernières journées de championnat.

L’équipe parisienne abordera donc le match au stade Auguste Delaune avec des manques en attaque et en défense, pour un match de haut de tableau important avec la première place en ligne de mire. Dans un communiqué médical publié ce vendredi, le PSG a indiqué que :

- Victime d’une lésion de l’ischio jambier droit, Danilo Pereira effectue un travail individuel. Un retour est espéré après la trêve internationale.

- Keylor Navas reste en soins en raison d’une lombalgie.

- Nuno Mendes continue sa rééducation.

- Presnel Kimpembe poursuit son protocole de reprise.

Le groupe du Paris SG face au Stade de Reims

Gardiens : Donnarumma, Tenas, Letellier

Défenseurs : Mukiele, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Kurzawa

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Ndour, Soler, Ugarte, Kang-in Lee, E. Mbappé

Attaquants : Mbappé, Ramos, Dembélé, Barcola.