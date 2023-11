Après la défaite du Stade Rennais face à l’OL (0-1), Bruno Genesio serait plus que jamais menacé et les jours à venir seront décisifs pour son avenir.

Stade Rennais : Bruno Genesio menacé après la défaite contre l’OL

La rencontre de dimanche entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais fut une confrontation particulière pour Bruno Genesio. Face à son ancienne équipe, l’entraîneur français comptait aggraver les malheurs de Lyon, qui croupit à la dernière place du championnat. Mais l'issue du match a tourné en faveur des visiteurs puisque Rennes, réduit à dix en début de match en raison de l'expulsion de Guela Doué, s'est incliné contre l’OL (1-0) au Roazhon Park.

Cette défaite à domicile intensifie l'incertitude qui plane sur Rennes. Avec seulement deux victoires en 12 matchs, le club breton ne compte plus qu'un seul point d'avance sur le barragiste, le FC Lorient. Dans ce contexte désastreux et inquiétant, l'attention se porte rapidement sur l'entraîneur de l'équipe rennaise. Selon les informations de RMC Sport, le revers contre l’OL a rapidement placé Bruno Genesio au bord d'un potentiel licenciement.

L’entraineur de 57 ans n’est plus certain d’aller au bout de son contrat expirant en juin 2025 avec le Stade Rennais. Les discussions concernant son maintien à la tête du club devraient avoir lieu pendant la trêve internationale, avec une réunion prévue avec l'actionnaire François Pinault plus tard cette semaine, indique la source.

Une annonce officielle attendue pour Bruno Genesio

Par ailleurs, le quotidien sportif assure qu’une déclaration officielle de la direction du Stade Rennais est attendue dans les prochains jours. Cette annonce devrait sceller l’avenir de Bruno Genesio. Soit la direction du club breton réaffirmera son soutien à son entraîneur, soit elle mettra un terme à leur collaboration. Les prochains jours s’annoncent importants pour déterminer son sort.

Pour l'heure, ce moment critique met en évidence la nature précaire de la position de Bruno Genesio au SRFC. Cette réunion pour décider de son sort reflète surtout l'urgence de rectifier la forme et de remettre les coéquipiers Benjamin Bourigeaud sur les rails en championnat. Alors que le club occupe actuellement la 13e place de Ligue 1, tous les regards restent rivés sur le verdict imminent de la direction rennais qui façonnera sans doute le cours de sa saison.