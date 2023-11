La défaite contre le RC Lens dimanche soir a laissé des traces à l’OM, où la stratégie de recrutement de Pablo Longoria est désormais remise en cause.

OM : Pablo Longoria, un recrutement estival qui inquiète

Au terme d’une rencontre fermée et globalement décevante, l’Olympique de Marseille a craqué dans les derniers instants face au RC Lens (1-0) dimanche lors de la 12e journée de Ligue . Cette défaite de l’OM au stade Bollaert se joue à peu de choses, mais Gennaro Gattuso s’abstient de l’attribuer à la « malchance ».

L’entraîneur de l’OM a plutôt critiqué le manque de rythme de son équipe en cette première partie de saison. « On était en retrait sur le plan physique. Oui, je suis un peu préoccupé. On a des joueurs qui ne jouent pas au maximum, qui sont à 50 ou 60% de leurs qualités », déplorait-il. Il faut dire que la qualité de jeu proposé par les Marseillais était médiocre et les statistiques racontent une histoire très préoccupante.

Contre le RC Lens, l’OM a enchaîné un quatrième revers consécutif à l’extérieur en championnat. De plus, le club phocéen a vécu un troisième match de Ligue 1 sans marquer après la défaite contre Nice (1-0), et le nul contre Lille (0-0). Malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla, Iliman Ndiaye, ou encore Joaquin Correa, les offensives marseillaises peinent à trouver leur rythme, ce qui suscite des interrogations sur le recrutement estival de l’OM.

Le président de l'OM est passé à côté de son mercato

Dans son article du jour, La Provence critique les décisions prises par Pablo Longoria, qui aurait commis de grosses erreurs dans le processus de recrutement de l’OM cet été. Malgré un mercato dispendieux, l’Olympique de Marseille réalise un début de saison en deçà de ses objectifs. Même s’il existe diverses raisons à cela, force est de constat que les signatures estivales de l’OM sont loin d’être satisfaisantes.

« Le président de l'OM est passé à côté de son mercato en recrutant des éléments de D2 anglaise et une vieille gloire sur le retour, après avoir déjà manqué la dernière fenêtre hivernale (Malinovskyi, Ounahi, Vitinha) », indique la source. Cette évaluation suggère que les choix de Pablo Longoria cet été n’ont pas eu l'impact attendu sur les performances de l'équipe. Il faudra donc penser à rectifier le tir lors de la prochaine fenêtre de transferts.