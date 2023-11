Longtemps en négociations avec Frank McCourt, les Saoudiens persistent pour le projet de la vente OM, avec l’implication d’un surprenant investisseur.

Vente OM : Mukesh Ambani impliqué dans les négociations avec Frank McCourt

L’Olympique de Marseille, qui a chuté à la 10e place de Ligue 1 après sa défaite contre le RC Lens (1-0), a de grandes chances de passer sous le pavillon de l’Arabie saoudite. Comme l’a récemment confié David Berger sur Canal+, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, est en négociations avancées avec les dirigeants saoudiens. Les discussions entre les différentes parties avancent et pourraient même se conclure dès le mois de janvier 2024.

Thibaud Vézirian, ayant mené une enquête approfondie sur la vente OM, ne confirme pas cette date. Il révèle néanmoins l’implication de nouveaux acteurs dans les négociations. En plus de la CMA-CGM, l’ancien journaliste de L’Équipe a confirmé la présence du milliardaire indien Mukesh Ambani dans le processus de la vente OM aux Saoudiens. Cette figure influente, classée parmi les dix plus grandes fortunes mondiales, participerait activement à la mise en place de ce consortium visant à l'acquisition du club phocéen.

« C’est des sociétés, des gens qui ont besoin de soft power, qui ont des liens énormes avec CMA-CGM et l’Arabie Saoudite. Ambani fait partie des dix plus gros milliardaires. On verra sous quelle forme il est dans le consortium et avec quelle ampleur » a-t-il confié sur sa chaîne Twitch.

Des réunions confirmées entre Frank McCourt et l’Arabie saoudite

Malgré les demandes excessives de Frank McCourt, l’Arabie saoudite ne désespère pas pour le rachat de l’Olympique de Marseille. Les investisseurs saoudiens, appuyés par divers intermédiaires, continuent d'approcher le propriétaire actuel de l’OM en vue de finaliser cette transaction de grande envergure. Dimanche soir, l’insider Marwan Belckacem a surpris tout le monde en confirmant des réunions entre la direction de l’OM et des investisseurs saoudiens.

« Alors peut-être que certains comprendront la lessiveuse qui prend place chaque été à l’OM […] Et oui, il y a des vraies rencontres avec l’Arabie Saoudite les amis. Allez, c'est tout pour moi, je désactive », a-t-il posté sur son compte Twitter. Ces annonces renforcent l'idée d'un changement de propriétaire et propulsent l'OM vers une nouvelle ère. Reste à voir si cette possible cession de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite finira par aboutir dans les semaines et les mois à venir.

Thibaud Vézirian maintient sa position initiale et reste très confiant concernant le rachat du club phocéen par les Saoudiens. Il faudra tout de même rester très prudent sur ce dossier, car le prioritaire du club phocéen reste très exigeant en affaire.