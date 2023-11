Alors que le RC Lens ambitionne de recruter un milieu de terrain de Strasbourg cet hiver, la Juventus Turin joue les trouble-fêtes.

Mercato RC Lens : Franck Haise ne lâche pas Habib Diarra

Le Racing Club de Lens prépare activement le prochain mercato hivernal, avec pour objectif de renforcer son effectif sous la direction de l'entraîneur Franck Haise. Les postes à renforcer ont déjà été identifiés, et l’entrejeu figure en bonne place sur la liste des priorités. L’entraîneur du RC Lens a même déjà une cible en tête pour étoffer ce secteur de jeu.

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le RC Lens a jeté son dévolu sur le milieu de terrain du RC Strasbourg, Habib Diarra. Ce dernier avait déjà été ciblé par le club lensois lors du dernier mercato estival, mais les négociations n'avaient pas abouti. Les dirigeants du RC Strasbourg Alsace avaient fixé une demande élevée de plus de 25 millions d'euros pour le transfert de leur pépite de 19, ce qui avait alors conduit à l'échec des discussions.

La Juventus en embuscade pour Habib Diarra

Toutefois, cette première tentative infructueuse n'a pas découragé les Sang et Or. Toujours selon le média en ligne, le RC Lens compte revenir à la charge lors du mercato hivernal pour tenter à nouveau d'obtenir la signature de Habib Diarra. Le joueur franco-sénégalais demeure une cible de choix pour le club nordiste, mais la réussite de cette nouvelle approche reste incertaine.

Le RC Lens n'est pas le seul prétendant du jeune milieu de terrain alsacien. Le Borussia Dortmund et Nottingham Forest ont également manifesté un intérêt pour Habib Diarra. TMW indique que la Juventus a même fait du natif de Guédiawaye sa priorité pour cet hiver, ce qui ajoute une dimension concurrentielle à la course pour sa signature. La bataille s'annonce donc serrée cet hiver pour s'attacher les services du talentueux joueur du RCSA, et le RC Lens devra rivaliser avec de redoutables concurrents pour concrétiser cette acquisition potentielle.