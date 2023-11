Le changement de plans de Frank McCourt concernant la vente OM pourrait avoir des répercussions sur le vestiaire. Les joueurs semblent impactés.

Vente OM : Le retrait de Frank McCourt commence à se faire sentir

Le feuilleton autour de la possible vente de l'Olympique de Marseille à des investisseurs saoudiens, longtemps perçu comme un simple fantasme, prend une tournure plus sérieuse. Au lendemain de la longue mise au point de Pablo Longoria, assurant que le club phocéen n’est pas en vente, L’Équipe a relaté une autre version sur ce dossier très sensible. Le quotidien sportif explique que beaucoup de sources au sein de la direction marseillaise estimaient dorénavant que la vente OM est « un processus inéluctable » avec une mise en retrait de plus en plus évidente de Frank McCourt.

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille s’est éloigné des instances du foot français alors qu'il était encore très impliqué en 2022 sur les droits TV ou l'arrivée de CVC. Ce retrait progressif du milliardaire américain soulève une incertitude autour de l’avenir de l’OM, et cela commence à avoir des répercussions au sein du vestiaire phocéen. Dans l'émission Carton Jaune, Julian Palmieri, ancien joueur devenu consultant sportif, soulève en effet l'hypothèse que cette incertitude autour de la vente OM pourrait influencer le moral des joueurs.

Un impact psychologique sur le vestiaire de l'Olympique de Marseille

Les performances en dents de scie de l'OM en championnat, et notamment la récente défaite contre le RC Lens (1-0), pourraient être liées à cette atmosphère d'incertitude régnant au sein des hautes sphères marseillaises. Le consultant va même jusqu'à se demander si les joueurs, les dirigeants, voire Pablo Longoria, manipulent consciemment cette information pour jouer avec les nerfs de chacun.

Quoi qu’il en soit, l’ancien latéral gauche ne mâche pas ses mots en exprimant sa déception face à la situation actuelle de l'OM. Il remarque une régression de l'équipe ces derniers temps. « Cela m’embête de les voir dans cette situation », a confié Julian Palmieri, qui estime que Samuel Gigot et ses coéquipiers sont dans une phase descendante alors qu’il n’y a pas longtemps, ils étaient en pleine bourre. Ce constat souligne l'importance du contexte psychologique dans le monde du football professionnel.

Les incertitudes autour de l’avenir d’un club, surtout lorsque cela implique un changement majeur comme une vente, peuvent créer une ambiance instable qui se répercute sur le terrain. Ainsi, même si la vente OM n’est confirmée, l'effet psychologique de cette rumeur mérite une attention particulière, car il pourrait influencer la dynamique et les résultats sportifs du club entraîné par Gennaro Gattuso.