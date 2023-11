Quelques mois après son départ douloureux de la direction de l’OL, Jean-Michel Aulas prépare son retour aux affaires dans le monde du football français.

Mercato OL : Jean-Michel Aulas reçoit une offre de la FFF

Éjecté de l’organigramme de l’Olympique Lyonnais par le nouveau propriétaire John Textor, Jean-Michel Aulas s’apprête à faire son retour aux affaires. En effet, dans un bref communiqué publié sur sa page officielle, la Fédération Française de Football a annoncé que sur proposition de son président Philippe Diallo, le comité exécutif a décidé à l’unanimité de présenter l’ancien homme fort de Lyon à la vice-présidence de la FFF lors de la prochaine assemblée fédérale, le 16 décembre prochain. Six mois après son départ fracassant de son club de coeur, l’homme d’affaires français devrait rapidement signer son retour au premier plan puisqu’il a accepté la proposition du patron du football français.

Jean-Michel Aulas fait l’unanimité au COMEX

En attendant le quitus de l’assemblée fédérale de la FFF, Jean-Michel Aulas s’est dit très fier et heureux de la proposition de Philippe Diallo, qui a justifié sa décision par l’immense expérience de l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, aussi bien dans le foot masculin que féminin. Sauf énorme revirement de dernière minute, Aulas deviendra à 74 ans le vice-président de la Fédération Française de Football le 16 décembre, où sa nomination sera soumise au vote des membres. Un atout considérable pour « notre Fédération », selon les propos du patron de l’institution hexagonale. De son côté, le PDG de Cegid, Jean-Michel Aulas, promet de mettre toute son énergie, toute son expérience et toute sa passion du football au service de la FFF et des intérêts supérieurs du football français.