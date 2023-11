En pleine trêve internationale, l’OM va-t-il perdre un autre membre de son directoire ? La vérité éclate enfin sur cette affaire.

Mercato OM : Un démenti tombe pour Pedro Iriondo

Depuis la réunion tendue avec les groupes de supporters, la crise semble s’installer durablement à l'Olympique de Marseille. La démission prématurée de Marcelino a déclenché une série de départs en interne, mettant en lumière les tensions persistantes. Si le président Pablo Longoria a finalement décidé de rester à son poste malgré les intimidations des supporters, d’autres membres du directoire de l’OM ont préféré quitter navire.

Javier Ribalta, directeur du football et bras droit de Pablo Longoria, a été le premier à démissionner, suivi par David Friio. Un autre membre de la direction de l’OM était aussi annoncé sur le départ ces derniers jours. Pedro Iriondo était pressenti pour quitter à son tour la direction phocéenne. Cette information a rapidement été par le journaliste Sourigna via son compte, assurant que Pedro Iriondo n’est absolument pas en instance de départ. Le dirigeant marseillais va continuer d’exercer son rôle de membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement.

Une arrivée imminente à l'Olympique de Marseille

Cette décision prend une importance particulière dans le contexte actuel de l'OM. Alors que d'autres figures de la direction ont choisi de quitter le club, le maintien de Pedro Iriondo souligne la nécessité d'une stabilité interne pour surmonter les défis en cours. Même si la crise semble loin d'être résolue, son engagement de rester en place est perçu comme un signe de résilience et de détermination au sein de la direction phocéenne.

Par ailleurs, l'OM poursuit sa restructuration interne avec l'arrivée imminente de Mehdi Benatia. L’ancien défenseur marocain ne prendra pas effectivement le rôle de directeur sportif du club, mais il agira en tant que prestataire sous la direction de Stéphane Tessier, dans un statut de consultant. Mehdi Benatia est attendu à Marseille en fin de semaine et devrait apporter ainsi sa contribution à la nouvelle dynamique du club présidé par Pablo Longoria.