En pleine trêve internationale, la direction du RC Lens est bien partie pour boucler un transfert définitif en attaque. Les négociations ont déjà débuté.

Mercato RC Lens : Antalyaspor souhaite conserver Adam Buksa

Au cours du dernier mercato estival, la direction du RC Lens a élaboré plusieurs départs stratégiques pour alléger la masse salariale et renforcer les finances du club. Loïs Openda et Seko Fofana ont profité de la fenêtre de transferts pour quitter le nordiste. Adam Buksa fait aussi partie de cette vague de départs.

Arrivé en juillet 2022 au RC Lens avec une solide réputation de buteur de la MLS, l’avant-centre polonais n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’effectif lensois. Il n’a disputé que 8 matchs de Ligue 1, sa saison étant émaillée de blessures récurrentes. Face à ces difficultés d'adaptation au schéma tactique de Franck Haise, Adam Buksa a pris la décision de quitter temporairement le RC Lens en rejoignant Antalyaspor sous la forme d'un prêt.

Ce choix s'est révélé fructueux, car le joueur de 27 ans a rapidement trouvé ses marques dans le championnat turc. En 10 rencontres de Super Lig, il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives, attirant l'attention et la satisfaction de ses nouveaux dirigeants, qui aimeraient le conserver le plus longtemps possible.

Les discussions ont débuté pour son transfert définitif

En effet, la presse turque révèle que les dirigeants du club d’Antalyaspor ont entamé des discussions avec le RC Lens en vue d’un transfert définitif d’Adam Buksa et de lever son option d’achat qui reste confidentielle. Actuellement, le club turc prend en charge 80 % du salaire du joueur et aspire à finaliser l'opération avant la fin de la saison.

Cette information est une bonne nouvelle pour le club entraîné par Franck Haise, qui semble bien parti pour boucler une belle vente dans les mois à venir. La réussite d'Adam Buksa à Antalyaspor offre une nouvelle perspective à sa carrière, ce qui pourrait être bénéfique pour toutes les parties impliquées dans ce deal.